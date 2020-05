Mafia se po letech probouzí, oznámení pokračování či remasterů je na spadnutí

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360 Xbox

Náznaků už bylo víc než dost a oficiální potvrzení či vyvrácení prozatím nikde. Fanoušci série Mafia čekají opravdu dlouho na jakékoliv skutečné informace o případném čtvrtém dílu, stejně jako na potvrzení zvěstí o možných remasterech starých her. Zničehonic probuzený oficiální twitterový účet dává najevo, že se skutečně něco chystá.

Před několika měsíci se vyrojily informace od anonymních zdrojů, které hovořily o chystané Mafii IV zasazené do Las Vegas v 70. letech. Studio Hangar 13 zodpovědné za Mafii III si zároveň zaregistrovalo nová loga, kvůli nimž se začalo spekulovat o remasterech prvního a druhého dílu série. Asijské ratingové společnosti následně propálily definitivní edice (a tedy pravděpodobně remastery) druhého a třetího dílu.

Nyní, po téměř dvou letech, ožívá oficiální Twitter série, na kterém se objevilo jediné slovo: „Rodina“. Mohlo by samozřejmě jít o počátek propagování úplně nové hry s další mafiánskou rodinou, ale vzhledem k nedávným registracím definitivních edic Mafie II a Mafie III se jeví pravděpodobnější jejich oznámení.

Doufat v předělávku prvního dílu by asi bylo příliš optimistické. 18 let stará hra by si zasloužila spíš remake s použitím aktuálního enginu studia a něco mi říká, že na takovou míru práce 2K nevydá prostředky.

Nabízí se ovšem otázka, proč vůbec remasterovat třetí díl, který je sotva 4 roky starý. U dvojky se to ještě dá pochopit, když v srpnu oslaví první kulatiny. Odpovědí mohou být nové konzole: dát si dvojku a trojku v grafických možnostech nové generace už nezní tak špatně.

To ostatně platí i o čtvrtém dílu, na kterém se snad skutečně pracuje.