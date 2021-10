Zářijové recenze na Games.cz: Podzimní herní záplavy

4. 10. 2021 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Začal nám říjen, takže je načase si shrnout, co jsme stihli za uplynulé září. Her, a tudíž i recenzí se nám urodila pěkná řádka, nějaké nové zhodnocení jste si s výjimkou víkendů mohli přečíst téměř každý den. Pojďme si zářijové úlovky hezky zrekapitulovat.

„Většinou skvěle zpracovaná, krásná variace na sérii Civilization, kterou trápí určitá unylost a řada zvláštních designových rozhodnutí – bohužel v čele s tolik propagovanou změnou kultury za běhu,“ nenadchla strategická novinka Vaška Pecháčka.

„Neo: The World Ends with You je tradičně netradičním zástupcem japonských akčních RPG. Za zdánlivě prvoplánovou mlátičkou se skrývá bezpočet hodin optimalizace soubojových odznaků a další hodiny strávené nakupováním. Je to zvláštní hra s těžce popsatelných kouzlem,“ okouzlilo JRPG v recenzi Pavla Skotáka.

„Herní legenda ukázala, že má i v roce 2021 pořádně ostré lokty a nemusí se odvolávat jen na kultovní status. Pokud si chcete doplnit herní vzdělání, nechte se pohltit magií starého id Softu,“ nabádá v recenzi Pavel Makal.

„King’s Bounty 2 přináší solidní souboje fantasy armád, které ale umí být frustrující a nevyrovnané, a zdánlivě nádherný svět, v jehož jádru netepe živé srdíčko ani pořádný příběh. To všechno je navíc podtrženo dost zoufale zpracovaným ovládáním,“ varuje před tahovou strategií v recenzi Jakub Špiřík.

„Série víc než 200 mikroher zabalená do divoce nekonzistentního vizuálu a zběsilého tempa. Pro jednoho je nový WarioWare spíš na pokrčení rameny, ale na zpestření vhodných domácích večírků jde o příjemně ztřeštěnou zábavu,“ soudí ve své recenzi Adam Homola.

„Povedené akční JRPG. Velmi tradiční, výpravné, propracované, na pohled krásné, na poslech parádní, po všech stránkách řemeslně kvalitní, zábavné a chytlavé. Nečekejte však převratné inovace či novinky v léta používaném vzorci,“ píše o Tales of Arise v recenzi Honza Slavík.

„Car Mechanic Simulator 2021 je víc než cokoliv lehkým remasterem předchozího, tři roky starého dílu. Je opravdu hezký a nové minihry potěší, ale bohužel se tu nedá mluvit ani o mírné evoluci. Pokud máte CMS2018 s dokoupenými DLC, pak prakticky nemáte důvod přesedlat na nový ročník. V opačném případě je CMS2021 lahodným balíčkem pro všechny milovníky rychlých kol a motorového oleje,“ míní v recenzi Patrik Hajda.

„Arkane servírují vydařenou evoluci svých starších konceptů, která zabaví variabilitou, potěší stylizací a nadchne akcí. Škoda jen přílišného vodění za ručičku a nekonzistentní umělé inteligence,“ chválí s výhradami ve své recenzi Pavel Makal.

„Moderní příběhová adventura s úžasně sympatickou hrdinkou a řadou silných scén. Také si ale ukousla o ždibec větší sousto, než při své poměrně krátké herní době dokáže zpracovat. Vypadá skvěle, zní výborně a většinu času i jakžtakž vypravěčsky drží pohromadě, takže doporučení si nakonec zaslouží. Ale ne bez výhrad. A konzolovým verzím se raději vyhněte úplně,“ varuje v recenzi Honza Slavík.

„Výborné DLC, které přidává Poláky a Čechy. Ti první jsou sice silnější a mají o něco kvalitněji zpracovanou kampaň, ale ti druzí zase mají Jana Žižku a válečné vozy. Jen se připravte, že ovládat husitské voje dá docela práci,“ soudí ve své recenzi Vašek Pecháček.

„Lost Judgment není žádné laciné pokračování ušité horkou jehlou. Nejenže rozšiřuje příběh bývalého právníka Jagamiho, ale využívá i skvěle vystavěnou Jokohamu plnou akčních soubojů a typického japonského humoru. Vytknout hře můžu snad jen nepůvodní herní mechaniky, které ničím nepřekvapí,“ nešetří chválou v recenzi Pavel Skoták.

„Krásná a příjemná akční adventura s povedeným, byť nepříliš původním designem. Vyššímu hodnocení brání, krom poměrně obyčejného příběhu, právě ona nulová snaha o invenci, ale i tak se jedná o velmi zdařilou a zábavnou hru, která stojí za váš čas,“ píše o Keně v recenzi Honza Slavík.

„Director's Cut bohužel není tím, co Death Stranding chybělo k dokonalosti, a jako celek zážitek nikam dál neposouvá. Technický stav dorovnává PC verzi a obsahové novinky působí buď jako spíchnuté horkou jehlou, nebo vyloženě nadbytečně a nepatřičně. V jádru je to ale pořád naprosto úžasná, nyní ještě o něco krásnější a plynulejší hra,“ hodnotí vylepšenou verzi Death Stranding v recenzi Šárka Tmějová.

„Lost in Random je jako ruka plná skvělých karet, z nichž některé po zahrání nemají takový efekt, jaký jste očekávali. Dostane vás do kolen uměleckým stylem, famózním dabingem, zapamatovatelnými postavami a celým svým zasazením. Nebýt až příliš náhodného soubojového systému, který vás navíc od bojování nepochopitelně odvádí, měli bychom tu vyložený klenot,“ tvrdí ve své recenzi Patrik Hajda.

„Diablo II: Resurrected je úctyhodný návrat legendy se všemi radostmi i bolestmi, které k tomu patří. V řadě ohledů je sice dvacet let stará modla dávno překonaná a její systémy občas drhnou, kouzlo ale pořád funguje,“ vzpomíná na dávné časy Pavel Makal.

„Akční RPG s jednoduchým, ale snesitelným soubojovým systémem a pohlednými lokacemi. Tragický level design, mělké RPG mechanismy a otřesně dlouhé loadingy však hře zásadně lámou vaz,“ zklamalo Xuan Yuan Sword 7 Honzu Slavíka v jeho čtvrté a poslední zářijové recenzi.

