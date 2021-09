Car Mechanic Simulator 2021 – recenze

9. 9. 2021 17:45 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Studio Red Dot Games je zpátky s dalším dílem jedinečné simulace Car Mechanic Simulator. Od posledního ročníku uběhly již tři roky, tedy navzdory letopočtům v názvu jednotlivých dílů nejde o jednu z těch sérií, které by vycházely rok co rok.

U takových her bývá častou kritikou přílišná podobnost s předchozím ročníkem (namátkově FIFA, WRC), což by v případě Car Mechanic Simulatoru a jeho tříletého cyklu mohlo a mělo odpadnout. Ale zjevně i tři roky jsou na pořádnou evoluci málo…

Pokud jste s Car Mechanic Simulatorem 2018 tak jako já strávili desítky hodin, pak vás letošní ročník po prvním zapnutí prakticky ničím nepřekvapí. Jasně, na garáži a zvedáku toho mnoho nezměníte, ale jakmile začnete hlouběji pronikat do všeho, co Car Mechanic Simulator 2021 nabízí, zjistíte, že novinek je tu poskrovnu.

Vše, co jste měli v dílně dříve, se vrací. Nástroje pro extrakci motoru z nitra vozidla, zařízení na zouvání a obouvání pneumatik, jejich vyvažování, rozebírání tlumičů, odčerpání oleje… A doplňují to více méně jen stroje pro srovnání os kol a zarovnání světel, speciální přístroj pro opravu brzdových kotoučů či automatická myčka exteriérů i interiérů.

zdroj: Vlastní foto autora

Renovace brzy úchvatného plnokrevníka může začít.

Jinak je vše více méně při starém. Přijímáte jednu zakázku za druhou, přičemž postupně, jak jste zkušenější, ubývá informací o tom, co je s daným vozidlem v nepořádku. Vždy ale budete šroubovat o sto šest a hledat, který z tisíců dílů způsobuje klepání, vrzání, zhoršuje ovladatelnost vozidla a tak podobně.

Zpočátku se můžete spolehnout jen na své oko a informace od zákazníka, později si díky těžce vydřené škváře pořídíte nejrůznější diagnostické přístroje či rovnou testovací místnost, které vám s odhalením záludných šotků zásadně pomohou, a ušetří vám tak nějaké to zbytečné šroubování.

S pomocí peněz rozšíříte svou dílnu o nový zvedák, lakovnu, dynamo a další části, které vám posléze zpřístupní komplikovanější zakázky slibující ještě větší výdělek. A teprve v ten moment, kdy se vám začnou hromadit peníze a zakázky kvůli své rutinní hratelnosti zajídat, tedy po mnoha a mnoha hodinách zběsilého šroubování a opravení již stého brzdového systému, se dostanete k tomu nejlepšímu, co Car Mechanic Simulator 2021 nabízí – renovaci.

zdroj: PlayWay

Z ošklivého káčátka lvím králem

Není nic lepšího, než když v pološeru staré stodoly najdete nepojízdný, vybrakovaný, ale na pohled jinak velmi zachovalý kus americké klasiky, který za nemalý obnos necháte dopravit k sobě do garáže. Tam ho kompletně odstrojíte, šasi vybrousíte, a vrátíte jí tak původní lesk, originální díly s pomocí nové nenápadité minihry opravíte, chybějící součástky dokoupíte a po opravdu poctivé práci před vámi po několika desítkách minut stane naleštěný hřebec s pětinásobnou hodnotou.

Toho následně proženete po místním okruhu a pak, pokud budete mít hluboko do kapsy, ho s těžkým srdcem prodáte, královsky vyděláte a vyrazíte pro změnu na vrakoviště nebo do aukce pro další zanedbaný vůz, který vyšperkujete do podoby srovnatelné s autem opouštějícím výrobní linku.

V tom Car Mechanic Simulator exceluje, a protože obsahuje něco přes 70 vozidel a další už se dají dokoupit skrze DLC (neznačkové elektrické vozy a vozy značky Nissan, první licencovaná auta hry), máte o renovátorskou zábavu na mnoho večerů postaráno. Obzvlášť když do toho zapojíte ještě tuningové díly, které auta dále zkrášlují nejen navenek, ale budete slintat i nad oslňujícími díly výfukového systému.

Car Mechanic Simulator 2021 je jednoduše ráj pro milovníky aut, kterým nejde jen o jejich řízení, ale i o náhled pod kapotu, pod kterou se nově skrývají navíc čtyři druhy kapalin, které budete do zblbnutí vyměňovat, spolu s krabičkou plnou pojistek, které rovněž tu a tam odejdou. Sem tam vás taky potrápí nějaký ten zarezlý šroubek, na který ale stačí pár kapek legendárního WDčka a šroubování pokračuje.

Sněme dál

Ale renovace už tu byla a malé novinky nejsou ničím, co by posouvalo hranice. Ne, pokračování simulace automechanika opravdu nepřináší nic převratně nového. Vůbec bych se nebál říct, že jde pouze o lehce upgradovanou verzi hry z roku 2018, v podstatě takový remaster, který je, pravda, opravdu pěkný na pohled a přidává pár dalších miniher, aby se hratelnost lehoulince osvěžila, ale tím to hasne. Na tři roky je to prostě málo.

Mrzí mě kupříkladu, že přestože můžu auto rozebrat do posledního šroubečku, není tu detailní popis každého dílu, abych se při hraní skutečně i něco přiučil a nedělal jen slepě rutinní úkony, aniž bych si uvědomil, k čemu daná součástka slouží a co způsobuje její opotřebení.

zdroj: Vlastní foto autora

Co asi ukrývají tyto mýdlové bubliny?

Hře by zároveň velmi slušela manažerská vrstva, která zde zcela chybí. Od začátku do konce jste jediným mechanikem, který musí všechno oddřít sám, přitom velká garáž s několika zvedáky přímo vybízí k najmutí zaměstnanců a rozjetí byznysu naplno. Udělat si třeba dílnu zaměřenou jenom na opravy, jenom na renovace, jenom na tuning…

Prostor pro inovaci tu je, ale tvůrci se rozhodli místo toho neměnit to, co fungovalo minule, a dát to hráčům v líbivějším kabátku pouze s novými minihrami, které napočítáte na prstech jedné ruky.

Protichůdné písty

Car Mechanic Simulator 2021 je, navzdory absenci inovací, opravdu skvělá hra, i přesto, jak neskutečně repetitivní umí být. Navzdory obrovskému množství dílů budete neustále dělat prakticky to samé – odmontovávat staré, opotřebované díly a nahrazovat je novými. Ale pro milovníky simulátorů a aut je to skvělý zážitek. V nekonečném vyměňování svíček a rozebírání celého motoru je něco velmi relaxačního a uspokojivého. Okamžitě vidíte odvedenou práci a těšíte se, jaké další auto a v jakém stavu projde vašima rukama.

zdroj: Vlastní foto autora

Už žádné upatlané čelní sklo!

Navíc, pokud pro vás letošní ročník bude tím vůbec prvním, pak dostanete opravdu pěkně naditý balíček, u kterého vás nějaká přílišná podobnost s předchozím dílem vůbec nebude zajímat. Já ji ale nemohu přehlédnout a moc mě mrzí, že tvůrci nový díl z hlediska inovace zcela odflákli a místo toho, aby sérii někam posunuli, zajistili jí leda tak stagnaci.

I tak je to hra, ve které velmi snadno utopíte desítky hodin volného času díky syndromu Ještě jeden tah a jdu spát, který můžete znát z her typu Civilizace. Místo tahu je to ještě jedno auto, kterých je nakonec pět, přičemž to poslední se ukáže být projektem třeba ještě na půl hodiny…

Ano, drazí vývojáři, opět jste nám dokázali, že máte opravdu solidní a zábavný základ v sérii, která nemá konkurenci. Ale příště už vám opětovné vydání až příliš podobné hry neprojde!