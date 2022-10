Vše, co víme o The Elder Scrolls VI

4. 10. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Sérii The Elder Scrolls netřeba představovat ani hardcore hráčům a po minimálně dvou předchozích dílech snad ani hráčům příležitostným. Jedna z nejpopulárnějších fantasy RPG sérií pořád žije, byť na nové díly musíme vždy čekat poměrně dlouho. A tentokrát si počkáme opravdu pořádnou dobu. Očekávaný The Elder Scrolls VI je oznámený už několik let a pravděpodobně ještě několik dalších si na něj počkáme. Tak si pojďme zavčasu zrekapitulovat nebo v tuhle chvíli možná spíše zaspekulovat, co vše o hře víme.

zdroj: Archiv

Jak dlouho už o The Elder Scrolls VI víme?

Bethesda hru oznámila na samotném závěru své tiskové konference na E3 2018.

O čem The Elder Scrolls VI bude?

Zatím nevíme, ale dá se očekávat pokračování dlouhodobé série jedoucí ve stejných žánrových kolejích. Tedy opět kombinace RPG, akce, dungeonů, prozkoumávání, puzzlů, dialogů, to vše zabaleno do fantasy hávu.

Kde se bude The Elder Scrolls VI odehrávat?

Spekulace a odhady na základě zatím jediného teaseru naznačují buď High Rock, nebo Hammerfell. Nicméně oficiálně není potvrzeno nic a v současné chvíli nelze vyloučit ani fakt, že by se hra mohla odehrávat hned na několika územích světa Tamriel.

Jak to bude mít The Elder Scrolls VI s podporou modů?

Bylo by zvláštní, kdyby nový TES mody nepodporoval. Množství her od Bethesdy na aktivní modderské komunitě do jisté míry stojí a zrovna The Elder Scrolls V: Skyrim je jimi proslavený minimálně stejně jako svými základními kvalitami. Bethesda tak nejspíš bude chtít v této tradici pokračovat.

Na co vlastně TES VI navazuje?

Předchozím velkým dílem hlavní série je dodnes populární The Elder Scrolls V: Skyrim. Ten vyšel v roce 2011, původně jen na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Mezitím se ale dostal prakticky na každou myslitelnou relevantní platformu a měl dokonce i vlastní audio verzi pro chytrý repráček Amazon Alexa.

Skyrim se v roce 2016 dočkal své vylepšené verze, nicméně pravá síla tohoto dílu tkví ve fanouškovských modech, s jejichž pomocí si můžete hru upravit buď jen trochu, nebo k nepoznání. Skyrim zároveň posunul celou, už tak populární sérii o další úroveň dál. Hry se totiž prodalo už hodně přes 30 milionů kusů a díky novým portům (např. Special Edition pro Switch z roku 2022) prodeje asi jen tak neustanou.

Skyrim už znám, čím můžu krátit čas, než TES VI vyjde?

Tady se automaticky nabízí The Elder Scrolls Online, MMORPG z dílny Zenimax Online Studios, se kterým toho tvůrci z Bethesdy už tolik společného nemají. A jakkoliv mělo TESO řekněme vlažný start, po nespočtu updatů a řadě velkých datadisků se ohromně vyšvihlo a je z něj jedna z nejhranějších a nejlepších západních onlineovek tradičního střihu.

„The Elder Scrolls Online nabízí osvědčené herní systémy, které fungují a často baví, zatímco navazující úkoly s povedenou příběhovou omáčkou vytváří dojem fungujícího virtuálního světa. Zároveň ale TESO nenabízí nic výjimečného, co by vás mohlo vyloženě nadchnout,“ napsal tehdy o startovním stavu hry Karel Drda a dal hře sedmičku.

Na jaké platformy The Elder Scrolls VI vyjde?

Oficiálně se o platformách zatím nemluví. Dá se očekávat minimálně PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5, byť poslední jmenovaný je v tuto chvíli s otazníkem. Bethesda spadá pod Microsoft a ten se může rozhodnout vydat The Elder Scrolls VI jen na své platformy: PC (Windows 11 a novější) a Xbox. Velice pravděpodobné je i vydání cloudové verze skrze službu Xcloud. V tom případě by byl TESVI hratelný i na mobilních telefonech, tabletech a prakticky všude, kde se dá hrát v prohlížeči.

Kdy The Elder Scrolls VI vyjde?

Nejspíš za velmi dlouho. Hra se pořád nachází v předprodukční fázi a Bethesda v minulosti jasně řekla, že nejdřív musí vyjít Starfield a teprve pak se studio může pořádně vrhnout na The Elder Scrolls VI. Se Starfieldem se v současné době počítá na rok 2023. A vzhledem ke komplexitě a velikosti série TES se překotně rychlý vývoj očekávat nedá.

Jestli bude TESVI pořád podobně velký a propracovaný jako předchozí díly série, a jestli ho nebude Bethesda vydávat v předběžném přístupu či po částech, nelze očekávat vydání dříve jak v letech 2026 až 2027.