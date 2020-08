Take-Two: Čeká nás dražší, digitální budoucnost

4. 8. 2020 12:32 | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Take-Two se se svými investory, ale i s veřejností podělilo o čísla z prvního fiskálního kvartálu letošního roku končícího 30. červnem. A jsou to čísla, která vám na tváři dost možná vykouzlí fascinovaný výraz.

Web Games Industry také ve dvou rozhovorech (zde a zde) vyzpovídal CEO společnosti Strausse Zelnicka, který mluvil o zvyšování ceny her na nové generaci konzolí a postupném převládání digitální distribuce nad fyzickou.

GTA V stále láme rekordy

Zastavme se nejprve u čísel, kterým jednoznačně dominuje stále populární GTA V. To už má na kontě téměř 135 milionů prodaných kopií napříč platformami (a dvěma generacemi, ke kterým se přidá i nadcházející třetí).

Možná zajímavější než toto číslo je fakt, že hra prodala v prvním fiskálním kvartálu letošního roku víc kopií než ve stejném období ve všech letech po svém vydání, k němuž došlo v roce 2013. Mohou za to dva faktory. Jednak světová situace nahrávající většině her do karet, jednak poskytnutí GTA V zdarma v Epic Games Store. V šesti týdnech po této akci se prodalo víc GTA V než ve stejné době v letech minulých.

Daří se i NBA 2K20, která za první rok prodala 14 milionů kopií a přinesla Take-Two do kapsy 1 miliardu dolarů (22,2 miliardy korun). Red Dead Redemption II je na 32 milionech prodaných kopií, Borderlands 3 má na kontě 10,5 milionu a The Outer Worlds 2,8 milionu (sluší se dodat, že hra rovnou vyšla v Xbox Game Passu, který se pyšní základnou 10 milionů hráčů).

Daří se i mobilnímu trhu, kde utrácení za mikrotransakce vzrostlo o víc než 50 % a populární hru WWE Supercard si stáhlo už 21 milionů zákazníků. Naopak nedávná novinka Disintegration je pro vydavatele zklamáním, o čemž svědčí i její velmi brzký víkend zdarma.

Budoucnost je digitální

Tohle asi nikoho příliš nepřekvapí, ale možná se zarazíte nad poměrem digitálních a fyzických verzí her. Co se propíraného kvartálu týče, celých 92 % všech zisků pochází z digitálu. Je to samozřejmě kvartál od kvartálu jiné, závislé i na vydaných titulech, ale dlouhodobý vzestup digitálu nelze popřít.

„Věřím, že časem půjde o digitální byznys. Ale právě teď je fyzická distribuce důležitou součástí byznysu a obchodníci s krabičkami jsou naši velmi důležití partneři,“ říká Zelnick. „Ale časem, když se podíváte na každé další zábavní médium, tak je jen otázkou času, než bude i náš byznys plně digitální,“ dodává.

Vyšší cenu si kvalitní hry zaslouží

A konečně se dostáváme k velmi aktuálnímu tématu zvyšování cen her s příchodem nové generace. Společnost Take-Two k tomuto kroku přistoupila pohotově, když oznámila, že NBA 2K21 bude stát 70 eur namísto obvyklých 60. Přitom například takový Ubisoft přislíbil, že letošní novinky pro novou generaci budou za dosavadní standardní cenu.

„Cena předních titulů se nezvedla už opravdu dlouho navzdory faktu, že vytvořit tyto tituly je mnohem dražší. Myslíme si, že s hodnotou, kterou poskytují naše hry zákazníkům, a se zážitkem, kterého docílíte pouze na nové generaci konzolí, je tato cena ospravedlnitelná. Ale to se říká snadno, když dodáváte výjimečnou kvalitu, tedy něco, čím se naše společnost pyšní,“ odpovídá Zelnick.

Svou myšlenku dále rozvádí s odůvodněním, že cena by měla odpovídat kvalitě zážitku, a v tomto případě tak jde o „extrémně skromnou změnu ceny vzhledem k tomu, jak dlouho se ceny nezměnily“. Nakonec dodává, že cenu bude vydavatel určovat pro každý titul zvlášť, tedy nejde o novou plošnou politiku Take-Two, která by všem velkým hrám automaticky nastavila cenovku 70 eur.

Budoucnost je tedy veskrze digitální a měli bychom se připravit na to, že nás hry budou stát o trochu víc. Je ale otázka, kdo (a kdy) se k odvážnému kroku Take-Two připojí. Můžeme něco takového očekávat od EA? Zlomí se i Ubisoft? A co třeba takové exkluzivní tituly od Sony?