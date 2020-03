Nejčtenější články týdne: Call of Duty battle royale a remaster Command & Conquer

Bylo to jedno z nejhůře střežených tajemství herního průmyslu a nyní už to vůbec žádné tajemství není: Call of Duty: Modern Warfare dostane svůj vlastní mód battle royale. Bude se jmenovat Warzone, má v rukávu několik neobvyklých triků a my si ho dneska zahrajeme. Tedy, aspoň se o to pokusíme. celý článek