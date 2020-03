Další rána pro GeForce Now: Ze služby se stahuje vydavatel 2K

- Byznys autor: Jiří Svák

Po Bethesdě a Activision/Blizzard jde o třetí odchod velkého vydavatele po oficiálním spuštění služby. Jasné důvody, proč tomu tak je, ale dosud žádná strana neposkytla. Můžeme jen hádat, zda jde o šarvátku licencí, nebo přípravu na konkurenční boj. Výsledkem nicméně je, že na tom tratí hráč, který si nyní streamovaně už nezahraje ani Bioshock, Borderlands, Civilizaci nebo XCOM.

GeForce Now je přitom nadějná služba, která v rámci naší recenze fungovala obstojně, takže se jeví jako vhodná alternativa k hernímu PC, pokud máte dobrý internet.

Osobně mi přístup vydavatelů příliš nevoní, přece jen, pro potřeby GeForce Now kupujete hru v oficiálním obchodě, takže každý si přijde na svůj díl koláče a nikdo netratí. Server Nvidie je pak jen prostředek, jak hru spustit, podobně jako PC souseda nebo streamování skrz Steam machine v obýváku. Škoda, že svět byznysu tak jednoduše nefunguje, jak ukazuje aktuální situace kolem GeForce Now.

Na druhou stranu, Nvidia měla umístění her v knihovně nějak důsledněji ošetřit, aby si vydavatelé nedělali ze služby trhací kalendář. Chyba v přístupu tak bude nejspíše na obou stranách.

Alespoň od Epicu se GeForce Now dostává podpory, na Twitteru ji vyjádřil samotný Tim Sweeney, který zdůraznil, že Epic se chystá integraci se službou naopak prohlubovat.

Epic is wholeheartedly supporting NVIDIA’s GeForce NOW service with Fortnite and with Epic Games Store titles that choose to participate (including exclusives), and we’ll be improving the integration over time. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 7, 2020

Podle vyjádření na fóru nelení ani Nvidia, která by ráda dostala všechny hry 2K zpátky do katalogu. U Bethesdy nebo Activision/Blizzard se to však firmě ještě nepodařilo, tak snad se to tentokrát (a brzy) změní.

Seznam her 2K, které byly z GeForce Now odebrány:

BioShock 2 Remastered

Bioshock Infinite

BioShock Remastered

Borderlands 2

Borderlands 3

Borderlands Game of the Year Enhanced

Borderlands: The Pre-Sequel

Mafia III

NBA 2K Playgrounds 2

NBA 2K17

NBA 2K18

NBA 2K19

Sid Meier's Civilization V

Sid Meier’s Civilization VI

The Darkness II

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

WWE 2K19

WWE 2K20

WARRIORS OROCHI 4

XCOM 2

Pro úplnost jen dodám, že do služby i pár her přibylo. Nejzajímavější je jistě Nioh, který se trefuje do nálady před příchodem druhého dílu, jenž na PlayStation dorazí už 13. března.