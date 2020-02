Z GeForce Now mizí i hry od Bethesdy

AKTUALIZOVÁNO - Byznys autor: Jiří Svák

Po překvapivém exodu vydavatele Activision Blizzard vycouvala ze streamovací služby Nvidie i Bethesda. Přes GeForce Now si tak momentálně nezahrajete mimo jiné ani Doom, Dishonored nebo The Elder Scrolls V: Skyrim.

Stopka platí bohužel i pro nové díly Wolfenstein, tedy The New Colossus, The New Order a The Old Blood. Jedinou výjimku tvoří Wolfenstein Youngblood, což je způsobeno pravděpodobně tím, že jde o titul s podporou ray tracingu, na němž má Nvidia zásluhy v marketingu a který si tak ze služby prostě utéct nenechala.

Důvody odklonu Bethesdy ale neznáme, ani jedna z firem se k tomu zatím oficiálně nevyjádřila. Přitom v případě Activision Blizzard vydala Nvidia prohlášení, že šlo pouze o chybu v komunikaci mezi oběma společnostmi a hry měly být na platformě dostupné pouze do skončení testovacího provozu. Že by to ta samá situace byla i nyní, se mi moc nechce věřit.

Snad k podobným lapsům nebude docházet i nadále, byla by škoda, kdyby nedostatek AAA titulů pohřbil jinak nadějnou službu, jak jsme zhodnotili v recenzi ostré verze GeForce Now.

DOPLNĚNÍ: Podle vyjádření Phila Eislera, viceprezidenta pro GeForce Now, je na vydavatelích, zda své hry chtějí na službě provozovat, anebo je odstraní, jak to už někteří po skončení betatestu udělali. Zároveň zmínil, že 90denní zkušební dobu pro předplatitele vnímají v Nvidii stále jako trial, kdy si mohou nejen zákazníci, ale i vydavatelé vyzkoušet, zda u platformy zůstat. Není tak vyloučeno, že nás ještě nějaké odchody čekají. Jak ale Phil nezapomněl zmínit, mizení některých titulů by nemělo zastínit fakt, že do služby nové hry stále přibývají. Což ilustruje, jak už víme, například oznámení o podpoře Cyberpunk 2077 v den vydání.

Kompletní seznam her Bethesdy, které byly z GeForce Now odstraněny: