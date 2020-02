Limitovanou edici RTX 2080 Ti v designu Cyberpunk 2077 rozdá Nvidia fanouškům. Důvodem je asi odklad hry

- Hardware autor: Jiří Svák

Jeden by si pomyslel, že si tvůrci Cyberpunku 2077 z fanoušků střílí, když na Twitteru oslovili Nvidii, zda by jen tak náhodou nevyrobila speciální edici své grafické karty pro Cyberpunk 2077. Nyní už víme, že twitterová přestřelka byla pěkné divadýlko: limitovaná edice GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition skutečně existuje – ale nebude na prodej.

Karty bylo vyrobeno pouze 200 kusů, z nichž 77 Nvidia rozdá fanouškům v rámci soutěže na sociálních sítích (jak se zúčastnit, najdete v příspěvku na blogu Nvidia). Zbytek padne na charitu nebo jiné dobročinné účely.

Co se samotné karty týče, nejde o žádný speciální křemík, od běžných RTX 2080 Ti Founders Edition se limitovaná edice odlišuje pouze stylizovaným chladičem ve žlutých barvách a backplatem s nápisem Cyberpunk 2077. Pro sběratele hardwarových kuriozit je ale lákadlem, že grafika přijde zabalená ve speciálním dárkovém boxu Cyberpunk 2077.

Osobně se nemůžu ubránit dojmu, že marketingová akce Nvidie a CDPR je znouzectnost z důvodu odložení hry na podzim. Původně měl Cyberpunk 2077 vyjít letos 16. dubna, čemuž nynější představení karty rámcově odpovídá.

Aktuálně ale nemá smysl prodávat limitku ke hře, která vyjde až za půl roku, zároveň by z pohledu Nvidie byla hloupost pozdržet vydání grafiky až na podzim, kdy už pravděpodobně bude na trhu nová generace grafických čipů. V takové konkurenci by GeForce RTX 2080 Ti zapadla i přes svůj atraktivní kabátek.

Speciální grafická karta ale není jediná spolupráce, kterou CD Project RED s Nvidií navazuje. Podle posledních zpráv má být Cyberpunk 2077 v den vydání dostupný na streamovací službě GeForce Now, která se nedávno dočkala ostrého spuštění.

Cyberpunk 2077 má podporovat efekty ray tracingu, které vyžadují pořádný grafický výkon – spoustu lidí se slabšími PC nebo Macy by tak představa hraní na nejvyšší detaily mohla ke službě přitáhnout. Samotná technologie streamování má nicméně spoustu proměnných, jak jsme si ukázali v recenzi, takže těžko odhadovat, jak Cyberpunk 2077 na GeForce Now poběží.

Zájemci o streamované hraní si budou muset titul samozřejmě nejdřív pořídit. GeForce Now nemá žádný svůj obchod, ale naopak umožňuje hrát hry ze zavedených distribučních platforem, jako je Steam nebo Uplay. I když CD Projekt provozuje vlastní obchod GOG, ten na GeForce Now podporován není, oficiální oznámení tak doporučuje zakoupit si hru na Steamu. Škoda, že ani pro jednu stranu nebyl Cyberpunk 2077 dostatečným argumentem, aby podporu GOG v GeForce Now vyjednaly, ale třeba se ještě v budoucnu dočkáme.

Cyberpunk 2077 by měl dorazit na PC 17. září 2020.