GamesPlay – hrajeme královskou simulaci Yes, Your Grace

Windows Xbox One Switch Xbox One X

- Video autor: Redakce Games.cz

Být urozeným pánem s neomezenou mocí, rozhodovat o životě či smrti nevolníků i lenních poddaných – to jsou ty příjemné aspekty královského života. K těm nepříjemným patří neustálé komploty proti vaší osobě, nutnost bránit říši s mečem v ruce a nevyhnutelný fakt, že vaše milované dětičky jsou jen figurkami v politické hře. Dnes si to všechno ukážeme v Yes, Your Grace.

Yes, Your Grace na první pohled připomíná Reigns, někdo by v ní mohl viděl i Pathfinder: Kingmaker, ale ve skutečnosti jde o poměrně unikátní hru, která se k už existujícím titulům přirovnává těžko. Je to simulátor správy království, jistě, ale kromě toho také RPG, příběhová adventura, pixel artové umělecké dílo… Inu, přečtěte si Vaškovu recenzi a pak se pojďte podívat, jak hraje. Uvidíme se ve 14:00 na YouTube, Twitchi a Mixeru, kde si s vámi rádi popovídáme na chatu. Nebo si chvilku počkejte – záznam se objeví jak na YouTube, tak tady u nás na Games.cz. GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.