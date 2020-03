Sledujte Fight Club #467 o údajném konci E3 a potvrzeném konci exkluzivit na PlayStation 4

- Podcast autor: Redakce Games.cz

Nad E3 se stahují mračna. V době psaní tohoto textu jsou zprávy o zrušení letošního ročníku nejdůležitější herní výstavy zatím pořád neoficiální. V době, kdy se na Fight Club díváte, už možná oficiální budou. Každopádně ESA podle všeho přistupuje k bezprecedentnímu kroku a letošní E3 ruší, vůbec poprvé za desítky let trvající historii výstavy. Co to může znamenat pro herní průmysl, novou generaci konzolí a pro nás?

Pořádně si posvítíme také na výbornou playstationovou exkluzivitu Horizon: Zero Dawn, která už zanedlouho exkluzivitou být přestane. Sony totiž oznámila, že Horizon Zero Dawn Complete Edition vyjde letos v létě na PC. A zároveň by nemuselo jít o poslední port velké exkluzivní first party hry od Sony na PC. Na závěr podcastu a vlastně i v jeho průběhu se podíváme na vaše dotazy. Ty nám můžete posílat na email podcast@games.cz nebo se nás ptát během živého vysílání v chatu na YouTube, Twitchi či Mixeru.