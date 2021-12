Listopadové recenze na Games.cz: Měsíc ve znamení dvojité ostudy

1. 12. 2021 14:20 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Listopad je tradičně jedním z nejplodnějších, nejzásadnějších měsíců v herním průmyslu, ale jak vám napoví dnešní souhrn našich recenzí, ne vždycky to vyjde úplně stoprocentně. Urodily se i krásné kousky, jistě, ale drtivé zklamání v podobě dvou starých, slavných a milovaných značek zanechává odpornou pachuť na jazyku…

„Fantastická hororová jednohubka se skvělým výtvarným podáním i hudebním doprovodem a výjevy tak nepříjemnými, že se na ně nedokážete přestat dívat,“ vysvětluje v recenzi Pavel Makal, proč další kousek od Amanity opět boduje.

zdroj: Amanita Design

„Gamedec je velmi zajímavou detektivní hrou, kde i špatné rozhodnutí může vést k zajímavému rozuzlení. Prostředí virtuálního světa propojeného s realitou je zábavné a originální. Jen zamrzí, že autorům došel v polovině hry dech a něco, co mohlo být naprosto fantastické, je nakonec ‚pouze‘ velmi dobré,“ mrzí Zbyňka Povolného promarněný potenciál polského RPG.

zdroj: Anshar Studios

„Hlavní doménou překvapivě zábavného kosmického dobrodružství není ani tak skvělá akce nebo zapeklité hádanky, ale spíš bezvadná chemie mezi postavami v rámci příběhu, který je všechny převyšuje. Skvělým podtržítkem je pečlivě vybraný osmdesátkový soundtrack, a i když hře k dokonalosti něco chybí, pořád jde o jednu z nejlepších herních adaptací Marvelu,“ mne si ruce Šárka Tmějová ve své recenzi překvapivě povedených superhrdinů.

zdroj: vlastní video redakce

„Nová Forza Horizon je tady, ale se slovem ‚nová‘ se musí zacházet opatrně. Z valné většiny je totiž pátý díl stejný jako ten čtvrtý. Obsah akorát po všech stránkách nabobtnal, kariéra prohloubila své vyprávění a vyznavači multiplayeru a sdílených zážitků mají ještě více možností, jak se vyřádit. Jedná se o vůbec nejplnější díl s potenciálem zabavit vás po nadcházející roky, a protože se čtyřka řadí k nejlepším závodním hrám všech dob, nemůže na tom její mírná evoluce být jinak,“ je ve svém textu opatrně nadšený Patrik Hajda.

zdroj: vlastní video redakce

„Age of Empires II, ale modernizovaná a obohacená o asymetrické frakce – to je očekávaná čtyřka, která svým pojetím středověkého válčení rozhodně nezklamala. Vyčítat jí můžeme spíš drobné chyby a nezvládnuté vyprávění historických kampaní.“ Tak vítá návrat legendy recenze Vaška Pecháčka.

zdroj: vlastní video redakce

„Shin Megami Tensei V je velmi solidním rozšířením známé série. Očekávejte skvělé grafické zpracování a ještě větší možnosti optimalizace démonických svěřenců – a připravte se na drsnou obtížnost i grind,“ chválí a varuje Pavel Skoták v recenzi očekávaného japonského RPG.

zdroj: Nintendo

„Pathfinder: Wrath of the Righteous překonal svého předchůdce. Rozšiřuje možnosti pro hráče, kteří spí s příručkou pravidel pod polštářem, a přidává k tomu dobře napsanou zápletku a zajímavý až extravagantní svět vystavěný s důrazem na detail. Robustní systémy hry se navzájem doplňují a dokážou vytvořit iluzi vojevůdce na válečném tažení. A to je při monumentálnosti celé hry až neuvěřitelné. Celkový dojem proto nezkazí ani několik chyb a designových kiksů,“ jásá stovkami hodin hraní znavený Jirka Svák ve své obří recenzi.

zdroj: vlastní video redakce

„Nejlépe hodnocená deskovka na světě dostává jednu z nejlepších digitálních adaptací, jaké kdy spatřily světlo světa. Zástup hrdinů statického stolního Gloomhavenu ožívá díky krásné stylizaci, hezkým animacím a atmosféru dotvářejícímu ozvučení. Ať už jste stolní Gloomhaven hráli, či nikoliv, tuto hru by si neměl nechat ujít žádný fanoušek hardcore tahových strategií,“ chválí digitální deskovku Patrik Hajda.

zdroj: Asmodee Digital

„Vynikající rodinná a party hra, které i přes mé původní obavy nijak nechybí absence miniher s pohybováním ovládáním. Možnost skočit přímo do série miniher nabízí mnoho hodin zábavy, a když chcete trochu sofistikovanější zápolení plné emocí, sáhněte po jedné z herních desek v místní verzi ‚Člověče‘. Superstars jsou zásah do černého,“ raduje se Aleš Smutný ve své recenzi dalšího hitu od Nintenda.

zdroj: Nintendo

„Vanguard není špatný, ale má v průběhu roku rozhodně co zlepšovat. Hezká grafika a skvělý pocit ze střelby tak tak zachraňují kampaň s množstvím slabých míst a multiplayer potřebuje pořádně vyvážit. V tomto stavu se jedná spíš o nadprůměr než vyložený hit,“ odchází z nového CoD Pavel Makal relativně spokojený.

zdroj: Activision Blizzard

„Sherlock Holmes: Chapter One je nejlepší detektivkou od Frogwares, a to díky spojení otevřeného světa z The Sinking City s emotivním příběhem teprve dozrávajícího génia doplněným o krásné kulisy města Cordona, které vyplňují zábavné a smysluplné vedlejší aktivity. Takhle nějak má vypadat detektivka v otevřeném světě. Jen příště, prosím, bez těch soubojů...“ píše mírumilovný Patrik Hajda ve své recenzi.

zdroj: Frogwares

„Čtvrtá generace Pokémonů si s sebou na Switch přinesla několik vylepšení a změn, ale často zůstává stát na půli cesty. Po stránce hratelnosti lze vytknout naprosté minimum, nešťastný vizuální design a nedostatek sebevědomí v aplikování vítaných novinek ale zamrzí,“ myslí si Pavel Skoták o remasteru kapesních příšerek.

zdroj: Nintendo

„Tři body, každý za jeden díl těch skvělých her, které se skrývají pod povrchem tohohle zmetku,“ dští Pavel Makal síru na první obrovské listopadové selhání.

zdroj: Rockstar Games

„Na Farming Simulator 22 jsme čekali tři roky, abychom se dočkali slibného, ale nedotaženého zimního období a zástupu zastaralých systémů, na které ruka vývojáře už roky nesáhla. Čest novému dílu dělají hezčí modely strojů a animace, obrovské množství možností a hlavně endgamový obsah v podobě produkčních řetězců, které jsou důvodem, proč by si fanoušci žánru měli nový díl pořídit. I přes jeho nedotaženost v něm snadno stráví stovky blažených hodin,“ píše v recenzi mistr farmář Patrik Hajda.

zdroj: Giants Software

„Chudá, rozbitá a nezáživná, taková je slibovaná ‚revoluce‘ v novém Battlefieldu. Ruce pryč!“ Verdikt v recenzi Pavla Makala je neúprosný a představuje druhou z velkých listopadových katastrof.

zdroj: Electronic Arts

„Není to sice bez výhrad, ale to hlavní, tedy bezhlavá, dravá jízda, je v Riders Republic provedené výborně. Hra s grácií plní smysl své existence, a zaslouží si proto palec nahoru,“ myslí si Honza Slavík o jezdecké arkádě.

zdroj: Ubisoft

„Nový ročník nejlepšího simulátoru fotbalového trenéra se opět posunul správným směrem – ale jenom o kousek. Slibované vylepšení zápasového enginu nestojí za moc a ostatních novinek si všimnou jen zarytí fanoušci,“ tvrdí Vašek Pecháček ve svém textu o nevyhnutelném pokračování sportovní klasiky.

zdroj: Sports Interactive

„Hořkosladká sedmička. Pokud vám nedělají problém hororové pasáže s bloumáním ve tmě, klidně si jeden bodík přičtěte. A pokud vás přehrabování se v textech originálu spíš otravovalo, než bavilo, račte si přičíst ještě jeden. I tak Echoes of the Eye nedosáhne na kvality základní hry. Pro fanoušky původních Outer Wilds jde ale jistě o vítanou záminku se do hry vrátit, obzvláště s takhle vstřícnou cenovkou,“ říká Pavel Bareš v recenzi DLC k jedné z nejlepších her roku 2019.

zdroj: Annapurna Interactive

„Nové pouštní prostředí je vydařené, hlavní mise věnovaná záchraně novináře jakbysmet. Jen je na novém DLC k Armě 3 zkrátka vidět, že není tak ambiciózní jako jeho předchůdci, což poznáte třeba na opětovně používaných assetech nebo problémech v oblasti umělé inteligence,“ píše Pavel Bier v recenzi rozšíření k legendárnímu českému vojenskému simulátoru.

zdroj: Bohemia Interactive