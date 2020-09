Jaké hry vyjdou v září?

1. 9. 2020 15:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Tak už to začíná. Sezóna se rozjíždí na plné obrátky a nás čeká možná až moc nabité září. Objevuje se v něm spousta velkých, očekávaných her, přičemž mnoho z nich platí za pokračovatele některé slavné značky. A kromě oživování legend se samozřejmě najdou i úplně nové světy. Zlatým hřebem bude bezpochyby návrat původní Mafie, která zastíní několik lákavých strategií.

Je to tady. Po osmi letech od vydání druhého dílu a nekonečného množství rozšíření vychází Crusader Kings III. A my už díky Vaškově recenzi víme, že jde o jednu z nejlepších her, které kdy opustily dílnu Paradoxu. Začtěte se proto do jeho hodnocení, kupte si to, stáhněte a hrajte! Přiznejte si, že nemáte na výběr…

zdroj: Paradox Interactive

Svět malíře Jakuba Różalskiho konečně ožívá i na obrazovkách herních zařízení. Po skvělé deskovce Scythe tak můžete znovu zavítat do alternativních 20. let minulého století v RTS Iron Harvest, ve kterém bok po boku bojují vojáci evropských národů a jejich mechaničtí poskoci. Na recenzi už se pracuje.

zdroj: Deep Silver

Další rok znamená mimo jiné další díl licencované simulace rally WRC. Devátý díl slibuje jako snad každý před ním vylepšený režim kariéry, lepší fyziku, hezčí grafiku… Však to znáte. Půjde pravděpodobně o poslední rally současné generace konzolí a loňský ročník nám konečně dokázal, že se tato série skutečně posouvá správným směrem. Tak doufejme, že WRC 9 bude ještě lepší (prostor by pro to byl). Jak to dopadlo, se dozvíte brzy v recenzi.

zdroj: Nacon

Na herní Avengery jsme čekali poměrně dlouho. Filmová sága je už dávno uzavřená, ale ikoničtí hrdinové prostě nemohou mít chvíli klidu. Pokud jste si vyzkoušeli některou z otevřených bet, které probíhaly v minulém měsíci, pak už jste si na nejnovější hru Crystal Dynamics udělali názor. Pokud vás ale zajímá náš názor, pak budete muset vydržet. Klíč k recenzi jsme totiž dostali teprve dnes.

zdroj: Square Enix

Legendární skateboardista je prvním remakem v měsíci. A vy už dávno díky Pavlovým dojmům (psaným i ve videu) z dema víte, že tohle je nutnost pro všechny navrátilce. Nečekejte nostalgickou slzu, ale nostalgické potoky. Tony Hawk se podle všeho po letech dočká důstojné hry a jediné, co to chtělo, byl jednoduše návrat ke kořenům.

zdroj: Vlastní

THQ Nordic koupilo, nechalo zremasterovat a nyní vydává. Kingdoms of Amalur: Reckoning je možná neprávem zapadlé RPG obřích rozměrů, které se stalo jediným projektem dávno zapomenutého studia. Pokud vás tehdy minulo, můžete se k němu po osmi letech vrátit v jeho modernější verzi a zjistit, že vážně není vůbec špatné.

zdroj: THQ Nordic

Adaptace stolních her od Games Workshopu neberou konce, ale Necromunda: Underhive Wars je z těch, které alespoň na pohled vypadají nadějně. Originální formule z předchozího titulu Mordheim je zachovaná, takže vás čekají tahové souboje, přičemž v rámci jednotlivých tahů se hra chová jako realtime. Dočkáme se konečně solidní adaptace, nebo půjde o další propadák?

zdroj: Focus Home Interactive

Nový díl fotbalové simulace, která se neúspěšně pokouší šlapat na paty sérii FIFA, vlastně nebude tak docela nový. Vývojáři si totiž skutečné pokračování schovávají až na příští ročník, který už teď vyvíjejí specificky na novou generaci konzolí. Letošní díl tak bude spíše updatem soupisek, takže od něj můžete čekat výrazně nižší cenu a nic moc navíc.

zdroj: Konami

Čtvrtý Serious Sam byl obsažen už v minulém článku o srpnových hrách, ale nakonec se mu nepodařilo do konce měsíce vyjít. Jeho nové datum vydání už ovšem vypadá finálně, tak snad se dočkáme. I když na jeho zahrání nebudete mít zrovna moc času, protože pouhý jeden den po něm vychází nejočekávanější hra století…

zdroj: Devolver Digital

Konečně! Na tenhle okamžik se těší snad celá Česká republika a my už jsme si názorně ukázali (i si o tom popovídali a ještě se o tom rozepsali), že těšit se na remake původní Mafie má smysl z mnoha a mnoha důvodů. Neobejde se to bez kompromisů, ale věříme, že výsledek prostě bude stát za to, ať už se vám dabing a jisté hollywoodské prvky líbí, či nikoliv.

zdroj: 2k Games

Od posledního dílu obchodní budovatelské strategie Port Royale uběhlo již dlouhých osm let. Je tak nejvyšší čas vrátit se do Karibiku a stát se tou největší obchodní společností. To se logicky nikomu nepodaří vyloženě čestnou cestou a všudypřítomní piráti jsou důvodem, proč si osaháte i tahové námořní bitvy. Doufejme, že se v Port Royale 4 skrývá produkt podobné kvality jako například Anno 1800.

zdroj: Kalypso Media

I legendární strategie Stronghold se po letech vrací a její pokračování Warlords vypadá na dostupných materiálech víc než slušně. Čína hře neskutečným způsobem sluší a svoboda v budování hradu a jeho obrany vypadá větší než kdy dřív. I titulní vojevůdci slibují zajímavé ozvláštnění dobyvačné strategie.

zdroj: FireFly Studios

Další hry, které vyjdou tento měsíc