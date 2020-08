Redakční pokec: Dojmy z preview Mafia: Definitive Edition

26. 8. 2020 17:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Právě padlo embargo na námi vytvořený materiál související s hratelnou ukázkou remaku Mafie. Studio Hangar 13 nám umožnilo vyzkoušet několik prvních misí hry včetně pozdějšího Výletu do přírody a my se rozhodli pro trojí obsah, do kterého se můžete pustit právě teď.

Jednak jde o Pavlovy psané dojmy ze štědrého dema, jednak o živý stream z hraní, který v tuto chvíli probíhá na našem YouTube, jednak jsme si sedli v sestavě Pavel, Patrik a Vašek, všichni plní dojmů, které prostě musely ven. Vyberte si vám nejpříjemnější způsob konzumace informací a užijte si je!