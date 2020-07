Jaké hry vyjdou v srpnu?

31. 7. 2020 13:16 | autor: Redakce Games.cz

Pokud aktivně nenavštěvujete náš Kalendář z horní nabídky, pak by se snadno mohlo stát, že vám unikne vydání nějaké hry. Z toho důvodu je tu náš již pravidelný měsíčník s přehledem všech očekávaných novinek. V srpnu mezi nimi měla být i Mafia: Definitive Edition, ale ta se nakonec přesunula na září. I tak má srpen co nabídnout. Posuďte sami:

zdroj: Slightly Mad Studios

Slightly Mad Studios v jednom měsíci vydají rovnou dvě závodní hry. První z nich zatím nevypadá nic moc, a může tak jedině překvapit. Akční adaptace přepáleného hollywoodského bijáku bude sledovat známé filmové postavy jako Dominic Toretto, Letty Ortiz a Roman Pearce. Společně se zase jednou semknou jako rodina a zachrání celý svět. Tedy pokud ještě nedojde k odložení hry, která bez podpory odloženého filmu přijde o reklamu.

7. 8. Horizon Zero Dawn pro PC

zdroj: Guerrilla Games

Zatímco Death Stranding nebylo nikdy vyloženou exkluzivitou PlayStationu 4 (dlouho se vědělo o půlroční časové exkluzivitě), věřit v PC verzi hry přímo od studia Sony bylo bláhové. Ale vedení se rozhodlo otestovat vody jiných platforem a Horizon Zero Dawn je takovou první velkou vlaštovkou. A zároveň dobrým marketingovým tahem, jak PC hráče přivábit k PlayStationu 5, na kterém vyjde pokračování, pokud nebudou chtít čekat a doufat i v jeho port.

zdroj: vlastní

Převážně historická série se ve svém nejnovějším díle odvažuje k oživení doložené minulosti prvky z mytologie. Podle Vaškových dojmů to prostě není ono, nejen proto, že bitvy jsou chaotické a nezábavné. Bohužel to zatím vypadá na jeden z těch horších Total Warů, ale třeba plná verze ještě překvapí.

zdroj: EA Sports

Další díl zápasnické série představí dva podivuhodné módy, z nichž vás jeden vezme do ulic a druhý do arén s planoucími ohni… Ale fanoušky série bude spíš zajímat posun samotné hratelnosti, animací a soubojů na zemi, jenže tím se tvůrci zatím pořádně nepochlubili. Nezbývá než doufat, že si s vývojem čtyřky dávají opravdu záležet a nevsázejí úplně vše jen na nové módy.

zdroj: Wube Software

Je to neuvěřitelné, ale česká strategie inspirující mraky jiných her (včetně veleúspěšné Satisfactory) po čtyřech letech v otevřeném vývoji v early accessu konečně vyjde ve své plné verzi. Původně (rozuměj po mnoha odkladech) jsme se měli dočkat až v září, ale ze strachu ze Cyberpunku se tvůrci rozhodli vydat své dílo dřív. Všichni čekatelé na plnohodnotný zážitek se konečně dočkají, i když updatem 1.0 vývoj hry nekončí.

zdroj: Asobo Studio

Bez debat jedna z nejhezčích her současnosti se po mnoha testech s Insidery konečně dostane i k širokému publiku (a díky Xbox Game Passu k opravdu velmi širokému). Z kokpitu několika letadel budete mít na dlani celý svět s 30 tisíci letišti. Ale jen desítky z nich budou vymodelované do nejmenších detailů a za některá z nich si připlatíte, stejně jako za další letadla.

zdroj: vlastní

A jsme u druhé závodní hry od Slightly Mad Studios vydané v tomto měsíci. Ale na rozdíl od Rychle a zběsile v tomto případě už díky Patrikovým dojmům víme, že třetí díl simulační série má hodně slušně našlápnuto díky skvělému jízdnímu modelu a zábavné kariéře, ale také proto, že je mnohem přístupnější. Příznivci hardcore simulací zde nenajdou to, co v minulých dílech, i když stále nejde o nějakou jednoduchoučkou arkádu.

zdroj: inXile Entertainment

Další pokračování oživené značky, ze které v dávných dobách vzešel Fallout, vás vezme do zasněženého, pořádně šíleného Colorada. Pokud jste hráli předchozí Wasteland 2 a patříte k těm, kterým nepřipadal vůbec špatný, pak by vás i trojka mohla bavit. Humoru má víc než dost a obecně nevypadá, že by se měla nějak zásadně odchylovat od zavedeného směru.

Bez data: Serious Sam 4

zdroj: Devolver Digital

Nový Serious Sam ještě nemá konkrétní datum vydání, ale podle posledních informací se s ním v srpnu počítá. Z dosavadních informací a záběrů to nevypadá na žádné divoké změny. Opět půjde o frenetickou, notně krvavou střílečku, ve které se na vás poženou tisíce nepřátel najednou (hlavní tahák nového dílu). Z příběhového hlediska se vracíme na úplný začátek, a budeme tak svědky zrodu ikonického drsňáka.

Další hry, které vyjdou tento měsíc