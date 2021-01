Jaké hry vyjdou v únoru?

29. 1. 2021 15:15 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Sucho více méně pokračuje. V únoru už se sice objevuje větší množství potenciálně zajímavých her, ale vyložený blockbuster abyste pohledali. Vyjdou dvě, doufejme že skvělé strategie, přičemž na jedné z nich dělají Češi. Budeme se bát u plošinovky, zahrajeme si středověké GTA a zjistíme, jak vypadá konkurence Hades. Tak pojďme na to!

Destruction AllStars je jednou z prvních oznámených her pro PlayStation 5 a zároveň jde o exkluzivitu této konzole. Multiplayerová arénovka v sobě snoubí destruction derby s vozidly, která můžete opustit a po ostatních hráčích začít pálit z vlastních zbraní. Hru si nemusíte kupovat, stačí, když budete mít předplacený PlayStation Plus. Potenciálně by to mohla být sranda, ale velké ambice z toho nesálají, co říkáte?

zdroj: Lucid Games

Výborná, historicky přesná a po všech stránkách hardcore simulace Field of Glory 2 se přesouvá do středověku s pokračováním Medieval. V této čistokrevné wargame se stanete vojevůdcem početných vojsk, třeba i českým knížetem Vratislavem. Hru jsme vám už ukázali v GamesPlayi, teď jenom počkat na recenzi.

zdroj: vlastní

4. 4. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Nová hra ze světa World of Darkness se zaměřuje na tři styly hratelnosti – jako člověk interagujete s prostředím a používáte zbraně, jako vlk se plížíte a jako vlkodlak běsníte a vraždíte. Vypadá to béčkově, ale s trochou štěstí půjde o takovou tu odpočinkovou akci, u které nebude mozek potřeba. A třeba nás Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ještě příjemně překvapí.

zdroj: Nacon

11. 2. Little Nightmares 2 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Po velkém úspěchu prvních Little Nightmares tu máme dlouho vyhlížené pokračování. Dvojka se jeví neméně strašidelně se svými pokřivenými obry, kteří budou ohrožovat nebohá stvoření cupitající po podlaze. Horor a plošinovka jdou překvapivě skvěle dohromady a Little Nightmares 2 toho snad budou dalším důkazem.

zdroj: Bandai Namco

Oslavy 35. výročí Maria ještě neskončily, a tak si po Super Mario 3D All-Stars můžete na Switchi dát ještě Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Jedná se o port původní hry z Wii U obohacený o úroveň s Bowserem, jak naznačuje titulek. Tato hopsačka navíc počítá s plnohodnotnou kooperací, což se v pokračující pandemii jistě bude hodit.

zdroj: Nintendo

Nebuchadnezzar je česká budovatelská strategie ze staré školy, která by šla připodobnit takovým legendám jako Caesar a Pharaoh. Jednou z jejích zajímavostí je například rozdělení obyvatelstva do tří různých tříd s vlastními potřebami a přínosy společnosti či postupné stavění monumentů. Vypadá to vážně slibně, tak doufejme, že zlaté české ručičky opět dají světu klenot.

zdroj: Nepos Games

18. 2. Rustler (PC, early access)

Nápad vzít prapůvodní díly GTA s ptačím pohledem, omladit jim grafiku a tematicky je zasadit do středověku zní opravdu šíleně, ale přesně to Rustler dělá. A ještě si z toho vtipně utahuje. Takže krádeže dobytka, zběsilé honičky na koních, závody koňských spřežení, opíjení se do němoty a tak dále. Snad nezůstane jen u dobrého nápadu, ale dostaneme i výborné zpracování.

zdroj: Jutsu Games

To by prostě nešlo, aby uběhl aspoň čtvrtrok bez hry inspirované Lovecraftem. The Shore je indie hra miniaturního studia s malým budgetem, ale i tak vypadá k světu. Z pohledu první osoby budete řešit hádanky a odhalovat děsivá tajemství zdejšího pochmurného pobřeží, ale také bojovat se zplozenci jiných dimenzí. Občas indie scéna umí překvapit, tak snad se jí to podaří i zde.

zdroj: Ares Dragonis

Curse of the Dead Gods vypadá na první pohled jako klon Hades, ale vyjma zasazení se liší i v dílčích systémech a grafické stylizaci. Jedná se o akční roguelike, jehož dungeony jsou plné pastí. V tomto případě nepůjdete do rizika, jelikož kvality hry již otestovali hráči v předběžném přístupu, díky nimž na kartě hry na Steamu svítí „Velmi kladné“ hodnocení. Dosáhne ale takových kvalit jako Hades?

zdroj: Archiv

23. 2. Persona 5 Strikers (PC, PlayStation 4, Switch)

Výtečná Persona 5 ještě neřekla své poslední slovo, a její události proto budou pokračovat v akčněji pojatém dílu Persona 5 Strikers, který se zbavuje klasických tahových soubojů. Přesto jde o něco jako dělaného pro fanoušky původní pětky, pro které bude obsah Strikers plný nostalgie. Pavel Skoták pro vás sepsal dojmy, ve kterých mimo jiné varuje, že by se do hry bez znalosti pátého dílu nepouštěl.

zdroj: Atlus

Tvůrci nepříliš dobře hodnoceného hororu Lust for Darkness se vracejí s pokračováním Lust from Beyond, které si kromě děsu zakládá ještě na explicitní nahotě a milostných aktech. Ostatně, vaším úkolem je prozkoumat kult uctívající boha erotiky… Tvůrci se hlásí k Lovecraftovi, Gigerovi i Beksińskimu, tak snad těmto velikánům neudělají svou rádoby šokující hrou přílišnou ostudu.

zdroj: Movie Games

Další hry, které vyjdou tento měsíc