Jaké hry vyjdou v květnu? Těšte se na moravský horor i nový Minecraft

- Téma autor: Redakce Games.cz

S pandemií koronaviru zůstala většina z nás uvězněná ve svých domovech, kde jsme měli čas dohnat to, co jsme v hráčských životech zameškali. Ani s rozvolňováním opatření a příchodem jara ale nepřijdete o porci svěžích novinek. Na květen se z dubna posunulo vydání jedné sympatické české hry, kromě toho se dočkáme také zajímavých remasterů nebo simulátoru žraloka. A nebude chybět ani příliv starších titulů na Switch.

zdroj: CBEsoftware

Hned zítra dorazí sympatický horor z moravských luhů a hájů Someday You’ll Return a naši recenzi od Honzy Slavíka si budete moct přečíst už dnes večer. V hororové adventuře se vydáte do hlubokých lesů pátrat po ztracené dcerce. Kdo je to Daniel, proč se zařekl, že se do místních končin už nikdy nevrátí a proč svůj slib porušil? Odpovědi budete muset najít vy sami.

zdroj: IGN (video)

Na zítřek si svůj příchod chystá také MMO se zajímavou příběhovou premisou, která herní kalendář rozdělí do týdenních bloků. Planetu, kde se Population Zero odehrává, totiž každých 7 dní zaplaví vlna radiace, jíž můžete uniknout jedině opravou reaktoru a úkrytem v hibernační kóji. Do online žánru se tak vkrádají zajímavé roguelike prvky, které vás připraví o část postupu v případě, že tenhle cíl splnit nestihnete.

zdroj: Petr Šimůnek

Vrrrrm vrrm! Her s motorkami už nás letos obohatilo docela dost, Engine Evolution má nicméně jednu kulturní specifičnost. Jde totiž o českou hru, částečně financovanou fanoušky ze Startovače. Prohánět se budete na skutečných okruzích, a to na strojích moderních i historických. Začnete v roce 1912 a postupně se budete prokousávat až do současnosti motocyklového závodění.

zdroj: Tripwire Interactive

Maneater není jen chytlavá popová písnička od Nelly Furtado, ale taky nový příspěvek do žánru netradičních simulátorů od studia Tripwire Interactive. Jaké by to asi bylo, prožít si Čelisti naopak, z pohledu žraloka, nikoliv vyděšených rekreantů na pláži? V kůži zubatého dravce můžete začít terorizovat pobřeží a potápěče konzumovat hezky nohu po ruce. Jen jim dejte důvod se bát!

zdroj: Deep Silver

Žralokům budou patřit koncem května moře, PC a konzole ale můžete zasvětit také remasterům. V novém naleštěném kabátku se vrátí parodická městská akce Saints Row, která si bere na paškál nejen nejznámější sérii GTA. Místní vtípky na americkou politiku už možná zastaraly, některé parodie jsou ale nadčasové, takže uvidíme, jestli bude Saints Row: The Third Remastered k úspěchu stačit hezčí grafika a vydání na současných konzolích.

zdroj: Platinum Games

Ve stejný den chystá svůj návrat také jedna z klasik od PlatinumGames, o jejíž zafinancování se postarala komunita na Kickstarteru. Kvůli nízkým prodejům se hře ve své době na Wii U nedostalo kdovíjaké pozornosti, takže je dobře, že si superhrdinskou akci budete moct vyzkoušet na moderních platformách. Zároveň s hezčí grafikou má přibýt i nový obsah. Pokud vám momentálně chybí pořádná akční řežba se superschopnostmi, vyhlížejte konec měsíce.

zdroj: Microsoft

Minecraft už dávno není jen sandboxová stavebnice. Kromě příběhové odbočky od Telltale a zajímavého pokusu ve virtuální realitě se kostičkovaný svět podívá také do žánru akčních RPG na způsob Diabla. Minecraft Dungeons vás namísto stavění nechá jednou taky jen čistě ničit. Výprava do podzemí nabídne kromě honu za lepším vybavením také kooperaci až pro čtyři hráče.

Další hry, které vyjdou tento měsíc

8. 5. Before We Leave

13. 5. Deep Rock Galactic

15. 5. Tales From Off-Peak City Vol. 1

29. 5. Rising Lords

29. 5. BioShock: The Collection (Switch)

29. 5. Borderlands Legendary Collection (Switch)

29. 5. XCOM 2 Collection (Switch)

29. 5. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch)