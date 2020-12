Best of 2020: Nejlepší akční adventura

30. 12. 2020 13:15 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Několikrát jsme během našeho vypisovaní Best of 2020 zmínili, že letošek byl vážně silný, a kategorie Akční adventura není výjimkou. V redakci jsme se dohadovali, zda by mezi prvními třemi měli být překvapivě zábavný Immortals Fenyx Rising, za který bojovali Pavel i Adam, solidní remake v podobě Resident Evil 3 nebo třeba indie zamyšlení o životě a smrti v podobě Spiritfarer. Velkou diskuzi vyvolal taky Spider-Man Miles Morales, který bojoval s novým Assassinem.

Dohadování bylo ostré, ale aspoň na prvním místě jsme se shodli celkem bez problémů.

Jak už jsme zmínili na začátku, boj o Valhallu byl náročný. Pokud jste viděli náš redakční pokec o téhle hře, víte dobře, že nejnovější díl série Assassin’s Creed vzbuzuje rozdílné názory. Hra vás ale každopádně zabaví na dlouhé hodiny i přesto, že nepřináší žádnou zásadní revoluci. Rozhodně si to užijete – tedy až na ten začátek (proklaté Norsko!).

Ubisoft zkrátka našel svoji kouzelnou formulku na asasíny a vždycky to poskládá dostatečně zajímavě. A i když se Vikingové zdají být ohavně ohraným tématem, plavit se na drakaru při západu slunce po anglických řekách za doprovodu temných popěvků z dob minulých má jednoznačně svoje kouzlo.

Třetí místo, byť možná s odřenýma ušima za všechny ty technické chyby a pomalý začátek, si tenhle díl zaslouží.

2. místo – Ghost of Tsushima

Tenhle velmi propracovaný milostný dopis Japonsku z pera tvůrců série inFamous se zkrátka povedl. Ne nadarmo se v našich Best of 2020 objevil hned dvakrát! A kdyby v nominacích párkrát nemusel o chlup ustoupit jiným, dosud ještě nejmenovaným hrám, našli byste ho tu určitě víckrát.

Vedle už zmíněného dokonalého audiovizuálu Ghost of Tsushima nabídl řemeslnou kvalitu, propracovanou akci, ale i příběh inspirovaný Sedmi samuraji. S největší pravděpodobností vás nadchne, i pokud nepatříte mezi weeby.

Pokračování The Last of Us vzbuzuje emoce, nakonec i v diskuzích u nás na webu se můžete dočíst řadu vyhraněných názorů. Ale i to je součástí toho, proč je The Last of Us: Part II tak zajímavý titul. Nebojí se otvírat témata, která jiným hrám zůstávají naprosto cizí. Se svým příběhem se snaží jít do hloubky a vzbudit pocity, u nichž si nejste jisti, že je při hraní her vůbec chcete cítit.

Až nové Last of Us dohrajete, zůstane ve vás. Možná mu chybí větší tah na branku, který byl patrný v prvním díle, drobné nedostatky si ale pokračování zase napravilo vylepšenou hratelností, která oproti sedm let staré původní hře nabízí solidní stealth akci.

Hledat dokonalé hry bez jediné chyby je bláznovství, The Last of Us: Part II se ale nedosažitelnému ideálu v mnoha ohledech blíží. Však si od nás v recenzi odneslo desítku, a tak se není čemu divit, že v téhle kategorii zvítězilo s těžkým náskokem před ostatními.