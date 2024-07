10 nejlepších městských akcí, které si teď můžete zahrát

4. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Definovat subžánr městské akce není jen tak a názory ohledně toho, které tituly sem počítat, se docela rozcházejí. Asi všechny napadne, že to bude hra jako Grand Theft Auto, ostatně právě ta celé kategorii položila základní stavební kameny. Nakonec jsme si ale mantinely vymezili tak, že má jít do jisté míry o sandbox, ve kterém můžete dělat spoustu aktivit a drtivá většina hry se odehrává v jedné metropoli.

(Vyšlo v září 2013 na PS3 a Xbox 360, později na všechny ostatní platformy s výjimkou Switche – naše recenze)

Kým jiným začít než králem žánru a jeho dosavadním vrcholem? Grand Theft Auto V je právem jeden z nejúspěšnějších produktů zábavního průmyslu vůbec a po Minecraftu také druhá nejprodávanější hra historie. Vyšlo celkem na třech generacích konzolí, online režim žije dodnes a nastavil laťku očekávání toho, co má přinést příští rok šestý díl, nesmyslně vysoko.

A právě ústřední město Los Santos má úspěchu hry lví podíl. Je to obrovské (většinou) betonové hřiště, vystavěné s detailní pečlivostí tak, abyste v něm poznali odraz předlohy Los Angeles. Dodejte do koktejlu skvělý příběh, neskutečné možnosti, jak se ve hře zabavit, a nekonečně zábavný online režim. Rázem je jasné, proč hra na výsluní vydržela jedenáct let. Je snad nutné dodávat něco víc? A je snad někdo, kdo GTA V nehrál?

(Vyšlo v listopadu 2020 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

Parádní RPG od CD Projektu představilo dystopickou vizi budoucnosti roku 2077. Neonem prosvětlené ulice kalifornského Night City pod lesklým odrazem chromu ale nezakryjí špínu, která leží pod povrchem. Zkorumpované korporace, kyberpsychotické vrahy, miliony lidí žijící ve špíně a hladu. Budoucnost není mimo vykřičenou čtvrť růžová, má barvu studeného kovu a šedivého betonu.

Night City v Cyberpunku 2077 je architektonický zázrak a naprostá špička level designu. Schválně, zkuste se někdy jen tak pěšky procházet spletitou sítí uliček a pozorovat všední život obyvatel. K tomu všemu hra i nádherně vypadá. Jo a mimochodem má skvělý příběh a v jádru všeho toho střílení a sekání katanou se ještě skrývá poctivé RPG, které byste určitě neměli minout.

(Vyšlo v červnu 2015 na PS4, Xbox One, PC, později na Switch – naše recenze)

Labutí píseň Batmana budila jisté rozpaky. Šlo o jednu z prvních her, která byla kvůli technickému stavu stažena na nějakou dobu ze Steamu, a pasáže v batmobilu proti dronům nebyly zrovna nápadité. Pořád ale jde o nejlepší simulátor temného rytíře, kterému byl Gotham vždy oporou.

Město je takřka vlastní postavou a Rocksteady se podařilo skvěle zachytit genius loci. Každý roh, každé náměstí, každá budova ve stylu art deco odkazuje na dřívější Batmanovy příběhy, na košatý rostr zločinců, které za těch skoro osmdesát let potkal. A je málo lepších videoherních momentů, než když se na Batman na křídlech pláště snese z okraje budovy přímo do kokpitu batmobilu. A k tomu všemu hra dodnes fantasticky vypadá.

(Vyšlo v říjnu 2023 na PlayStation 5 – naše recenze)

Druhý superhrdina na tomto žebříčku a vlastně se není čemu divit. Maskovaní ochránci zákona jsou často spojeni právě se svými městy. No a jako má Superman svoji Metropolis, tak pavoučí duo Peter Parker a Miles Morales dohlíží nad New Yorkem.

A věrnější zpracování Velkého jablka byste ve virtuálním prostoru těžko hledali. Jasně, Finanční distrikt je trochu pobouchaný nedávným útokem Sandmana, ale jinak se tady klidně můžete vydat na virtuální poznávací dovolenou, a ještě u toho zabránit bídákům v ničení památek a obtěžování života Newyorčanů. Hlavně není lepší dopravní prostředek než houpání na pavučinové síti.

(Vyšlo v listopadu 2016 na PC, PS4, Xbox One – naše recenze)

Watch Dogs 2 ukazují nápaditou verzi chytrých měst… a jak snadné a katastrofální je jejich zneužití. Hra sice stylem nemusí sednout každému: Od temného prvního dílu jde cítit výrazné zacílení na mladší publikum a tehdejší trendy.

Fiktivní verze San Francisca je ale skvěle virtuální, nahackovat můžete téměř všechno. Od trafostanic a mobily spoluobčanů přes drony až po auta. A klidně můžete působit chaos jen tak, třeba přivoláváním policie na nevinné civilisty. Mise pak nabízí pěknou dávku variability, kdy máte hned několik způsobů, jak je řešit.

(Vyšlo v září 2020 na PC, PS4, Xbox One – naše recenze)

Docela jsme rozmýšleli, která hry z trilogie Mafia by měla reprezentovat českou legendu, kvůli stáří her nakonec saháme po remaku prvního dílu. Jde o zdaleka nejlepší a nejjednodušší způsob, jakým poznat jednu z her, která Česko katapultovala mezi světové špičky herního vývoje.

Mafia byla současníkem GTA III, respektive Vice City. Sice nesázela tolik na vedlejší aktivity, ale ztvárnění Lost Heaven bylo fantastické a vozový park skvělý. Desítky starých veteránů v mnohém učarovaly lépe než nějaké moderní supersporty. Spousta fanoušků navíc nedá dopustit na parádní příběh, který si bere to nejlepší z gangsterek a udrží vás u monitorů až do hořkosladkého konce.

(Vyšlo v srpnu 2012 na PC, PS3, PS4, Xbox 360 a Xbox One – naše recenze)

Uplynulo dvanáct let od vydání Sleeping Dogs a horko těžko byste hledali hru, která umí lépe ztvárnit noční město v dešti. Videoherní verze Hongkongu má neskutečné kouzlo, protože se v něm mísí moderní architektura s tradičními čínskými prvky, luxusní zóny a chudinské čtvrti.

Definici sandboxu přitom Sleeping Dogs splňují dokonale. Nejen drsným příběhem o zločineckém podsvětí je tady hráč živ. Můžete hrát madžong, navštěvovat restaurace, účastnit se pouličních závodů, trénovat bojová umění, navštěvovat karaoke bary, nakupovat oblečení, zkrátka výlet mezi triády se vším všudy.

(Vyšlo v lednu 2024 na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – naše recenze)

Jasně, JRPG s tahovými souboji si asi s městskou akcí úplně na první dobrou nespojíte, ale pokud bychom se zaměřili jen na množství vedlejších aktivit, které jednotlivé hry nabízí, neměl by v tomto seznamu Infinite Wealth konkurenci.

Ať už se procházíte po japonském Kamuročó, nebo písečných plážích havajského Honolulu, doslova zakopáváte o další a další vedlejší úkoly a výzvy. Můžete sbírat a trénovat sudžimony, rozvážet občerstvení, hrát golf, rybařit, tančit, zpívat, plavat s delfíny, procházet dungeony a nakonec si v parádní parafrázi na Animal Crossing postavit a spravovat vlastní turistický ráj. Like a Dragon: Infinite Wealth je zkrátka hned několik her ve hře.

(Vyšlo v květnu 2020 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

GTA na drogách. Saints Row dlouho hledalo vlastní identitu, až ji našlo ve ztřeštěné nasteroidované a přepálené satirické akci, která vás ale dokáže svou šíleností neustále překvapovat. Nikdy nevíte, jestli na vás zpoza rohu města Steelport vyskočí kriminálník s pistolí, nebo emzák s obrovskou anální sondou.

Jasně, Steelport asi nikomu neuvízl v paměti jako jiné hry z tohoto seznamu, ale jde o perfektní amalgám a hřiště pro nesmyslnou destrukci, kterou v Saints Row: The Third můžete rozpoutat. A je celkem jedno, jestli tankem válcujete zastřižené trávníky rezidenčních čtvrtí, nebo naleštěnou podlahu obchoďáků. V Saints Row je anarchie král.

(Vyšlo v listopadu 2014 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Unity určitě není nejlepší Assassin’s Creed, nemá ani nejlepší otevřený svět série, ale ze všech těch dílů má nejlépe zpracované město. Paříž 18. století je neskutečná a první prodíraní se stohlavým davem je i dodnes neuvěřitelné.

Bylo to v tomto díle, kdy sérii trochu začal docházet dech (a došel jí se Syndicate), v mapě se přes všechny ty ikonky a otazníčky pořádně nedalo vyznat, ale pokud se bavíme o nádherně zpracovaném městě s velkou mírou svobody, možností a aktivit, reprezentuje sérii vrahů nejlépe právě Unity. Navíc, prvotní technické problémy, které hru sužovaly, už jsou nyní vyřešené a Versailles se i dnes lesknou opulentní zlatou nádherou.