Dojmy z Gamescomu: Nemrtví legionáři vám v Romestead brání ve stavbě Říma

Řím nebyl postavený za den a rozhodně vám to nezabere jediný den ani v budovatelském survivalu Romestead, který jsem si vyzkoušel na Gamescomu. Spolu s tvůrci jsme se ve trojici snažili založit fungující osadu, vystavět hradby, porazit božskou sovu a udobřit si bohy... slušně nabitý program na tři čtvrtě hodiny.
Řím padl pod nájezdy nemrtvých centurionů a je na vás (a potažmo vašich přátelích), mu zase vrátit zašlou slávu naleštěného mramoru. Hra mísí tradiční survival, ve kterém musíte kácet stromy, těžit kámen a nořit se do dungeonů pro vzácné poklady s poměrně svěží správou města.
Výrobní procesy totiž neobhospodařujete sami, i když můžete. Jednodušší je ale postavit pilu, najít přeživšího Římana a přesvědčit jej, aby se nastěhoval do vaší nově vznikající osady. Takto máte o přísun prken postaráno. Podobně vám třeba najatý koželuh vyrábí brnění a materiály. Tedy za předpokladu, že bude mít obyvatelé plné břicho.
Pixelartová vizualizace působí možná naivně nebo jednoduše, překvapila mě ale propracovanost částicových efektů a fyziky. Například souboj s obřím bossem – sovou bohyně Minervy, která kolem sebe metá blesky – začal v hustém lese, ale skončil na holé pláni. Přerostlý pták srovnal se zemí všechny stromy, rozlámal skály a vytrhal všechno křoví... no dobře, za něco z toho mohl náš katapult!
Fyzika hraje velkou roli. Nad hlavou můžete nést jednu kládu stromu nebo kus kamene, případně si je naložit na vozík a ten pak táhnout. Žádné magické ukrývání polen do inventáře. Na druhé straně balvany pak můžete vrhat po nepřátelích nebo je po jednom právě ládovat do katapultu. Dokonce i kdybyste chtěli mlít obilí, znamená to pobíhat kolem mlýnského kola a fyzicky tím točit klikou.
Hratelnost připomíná Terrarii v izometrickém provedení. Poměrně volné stavění je omezené přízní bohů, kterým můžete obětovat suroviny a poklady na oltáři výměnou za technologie. Začínáte s obyčejnými hliněnými chýšemi se slaměnou střechou a nějaké zpracování železa a mramoru je zatím jenom sen. Stejně tak se vaše postava může různě specializovat a za zkušenosti si nakupovat u bohů schopnosti – například lépe střílet z luku nebo rychleji kácet stromy.
Cílem ale bude skutečně postavit celý Řím. Tedy obrovské město plné užitkových budov, ve kterých budou žít možná i stovky virtuálních obyvatel. Krásně si ho vyzdobit spoustou kosmetických předmětů, které zároveň zvyšují motivaci a efektivitu Římanů a ano, dojde i na Koloseum.
Tvůrci tvrdí, že chtějí mít ve hře co nejmenší mikromanagement inventáře. I proto stavba budov probíhá tak, že na zem umístíte půdorys, pak na něj fyzicky naházíte kmeny a kameny z terénu, a nakonec vše stlučete dohromady v rychlé a krátké rytmické minihře. Velmi příjemná a svěží alternativa ke standardnímu umísťování blueprintů a craftingu u všelijakých ponků.
zdroj: Three Friends
Jestli máte rádi budovací survivaly v kooperaci (dá se hrát a dohrát i solo) a zajímá vás neokoukaná římská stylizace, zařaďte si Romestead do seznamu přání. Plnými hrstmi odmění architekty i udatné hrdiny, kteří chtějí hlavně minmaxovat a pouštět se do spletitých dungeonů za kořistí. Hra by měla vyjít na PC v předběžném přístupu někdy v jednom z následujícícho Steam Next Festů.