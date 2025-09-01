Tvoje staré železo už nestíhá? Smarty a Agraelus ti přináší nabušené mašiny s GeForce RTX 50

Tvoje staré železo už nestíhá? Smarty a Agraelus ti přináší nabušené, plně RTX ready mašiny s grafickými kartami řady GeForce RTX 50!
Tak poslouchej, pařane! Jestli ti u nového AAA titulu padají FPS rychleji než Agraelovi nervy u Dark Souls, je nejvyšší čas na upgrade. A teď je ta nejlepší příležitost, protože Smarty.cz v srpnové akci „TIGO Šampioni měsíce“ přichází s něčím, z čeho ti spadne čelist. Představují dvě nové, od základu postavené a plně RTX ready mašiny, které jedou na brutálně výkonných grafických kartách NVIDIA GeForce RTX 50! Ano, chápeš správně. S tímhle je gaming absolutní nářez.
Co tyhle mašiny vůbec umí?
Když se řekne RTX ready, znamená to jediné: tenhle počítač je dokonale vyladěný, aby z nové grafiky vymáčkl každou kapku výkonu. Žádné brzdy, žádné kompromisy. Jsi připravený na budoucnost!
A ta přináší šílené technologie. DLSS 4 s Frame Generation jsou v podstatě černá magie. Díky AI ti vyčarují tolik FPS navíc, že ti každá hra poběží jako sen, a to všechno i s Ray Tracingem na maximum. Obraz bude tak plynulý a ostrý, že budeš hledat rozdíl mezi hrou a realitou.
K tomu přidej NVIDIA Reflex 2 - to je tvoje nová tajná zbraň. Tahle technologie snižuje odezvu systému natolik, že tvoje myš bude rychlejší než myšlenka. Již brzy bude v CS:GO, Valorantu nebo The Finals (a další hry budou následovat) a je to ten rozdíl mezi vítězstvím a potupnou prohrou. Dáš headshot dřív, než nepřítel vůbec stačí pípnout.
1. Dělo pro fajnšmekry: TIGO by Agraelus (GeForce RTX 5070)
Tohle není počítač, to je monstrum. 100% RTX ready sestava, kterou by si poskládal sám Vojta, kdyby nemusel farmit subs.
-
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5070 – S touhle kartou zapomeň na kompromisy. Všechno na ultra, 4K, maximální FPS díky DLSS 4, ray tracing naplno? Žádný problém.
-
Procesor: AMD Ryzen 7 9700X – Herní bestie s obří cache, která nakrmí tu grafiku tak, že se ani na vteřinu nezadýchá.
-
Paměť a disk: 32 GB RAM a 2TB SSD disk. Můžeš mít spuštěný Cyberpunk, Discord, 20 záložek v Chromu a ještě u toho renderovat video. Loading screeny jsou minulost.
-
Cena: 50 990 Kč. Není to za hubičku, ale za tenhle výkon z budoucnosti je to fér.
2. Chytrá volba pro každýho gamera: TIGO Gamer Pro (GeForce RTX 5060 Ti)
Nechceš utrácet tolik, ale pořád tě lákají nejnovější tituly? Tahle sestava s plnou podporou RTX je tvoje vstupenka do klubu pro nejnáročnější hráče.
-
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti – Perfektní karta pro hraní ve Full HD a 1440p na vysoké detaily. Všechny moderní hry poběží krásně plynule a díky DLSS 4 si užiješ i ray tracing s pořádným frameratem.
-
Procesor: Intel Core i5-12400F – Osvědčený a spolehlivý dříč, který tě ve hře rozhodně brzdit nebude.
-
Paměť a disk: 32 GB RAM a 1TB SSD. Parádní na hraní, streamování a všechno, co potřebuješ.
-
Cena: 23 990 Kč. Za tuhle cenu je to bez debat nejlepší vstupenka do moderního světa GeForce RTX 50 gamingu.
Tak na co ještě čekáš? Tahle nabídka nebude platit věčně. Jestli chceš být ten frajer na LANce s nejnovějším železem a zažít hry tak, jak byly zamýšleny, běž na Smarty.cz a pípni si svoji sestavu! Hodně štěstí a vysoká FPS!