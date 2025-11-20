Samsung rekordně zlevnil chytré hodinky, ceny padly na 4 790 Kč
zdroj: MP.cz

Samsung rekordně zlevnil chytré hodinky, ceny padly na 4 790 Kč

20. 11. 2025 10:12 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Samsung Galaxy Watch8 za neuvěřitelných 6 979 Kč? Black Friday nepřestává drtit ceny Samsungu, a v Mobil Pohotovosti tak najdete letošní bestseller nejlevněji ze všech autorizovaných prodejců v Česku. Podobně je na tom i loňská řada Galaxy Watch7, kde je cenový propad ještě větší, a pozadu nejsou ani Galaxy Watch Ultra (2025).

Bestsellery za nejlepší ceny roku

Galaxy Watch8 přišly na trh teprve nedávno a není divu, že si hned získaly na oblíbenosti. Oproti předchozí generaci mají upravený design pro pohodlné nošení, tenčí tělo, větší a jasnější displej, který je perfektně čitelný i na přímém slunci, a výrazně vylepšené senzory pro sledování zdraví.

Nově zvládnou také měřit hladinu antioxidantů nebo tělesnou teplotu, přesněji vyhodnocují spánek i stres a díky vylepšenému algoritmu dokážou lépe rozpoznat sportovní aktivity. Výdrž baterie zůstává spolehlivá, ale nabíjení je rychlejší než dřív; za půl hodiny máte hodinky zpět v provozu.

Pozadu nezůstávají ale ani letošní Galaxy Watch Ultra (2025), anebo loňský favorit Galaxy Watch7 – ty teď vycházejí výrazně levněji než kdy dřív, a přesto nabídnou vše, co většina lidí od chytrých hodinek potřebuje.

Přesné měření zdraví, svižný systém i spolehlivou výdrž. Pokud ale chcete větší displej, robustnější konstrukci, přesnější GPS a výdrž, která zvládne i víkend bez nabíječky, sáhněte po Galaxy Watch Ultra (2025). Ty vám zajistí to nejlepší.

Všechny zlevněné chytré hodinky koupíte už teď na mp.cz.

 

Smarty.cz
Tagy:
Samsung chytré hodinky
Zdroje:
komerční sdělení / PR, MP.cz
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály

Nejnovější články