LEVEL #308: Cyberpunk a nové konzole

31. 12. 2020 9:30 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Těsně před svátky a koncem roku 2020 vyšel i LEVEL s pořadovým číslem 308. Redakce, posílená o nové autory, si v hektickém konci roku poradila se všemi zradami i nástrahami a přinesla další nabité číslo, kterému vévodí Cyberpunk a téma o nových konzolích.

The Game Awards 2020

Dívat se zpětně na uplynulý rok patří k evergreenům celé společnosti. Není tomu proto jinak ani v herním průmyslu, a tak došlo opět k vyhlášení cen za nejlepší hry roku. Jak to dopadlo? Drtivě dominovala The Last of Us Part II spolu s dalšími tituly, určenými primárně na PlayStation, přesněji tedy samurajským eposem Ghost of Tsushima a Final Fantasy VII Remake. O kvalitách her se musíte přesvědčit sami, celý výčet oceněných, a především i nově oznámených her najdete v článku.

zdroj: Archiv

Jesper Kyd: Baví mě konstantní změna

V novém Levelu nechybí ani tradiční rozhovor, o který se postaral Pavel Dobrovský, do jehož hledáčku se tentokrát dostal hudební skladatel Jesper Kyd, kterého můžete znát především díky sérii Assassin’s Creed. Jesper se rozpovídal nejen o práci na velkých herních titulech, ale také o dánské demo scéně, osmibitech nebo Vangelisovi, který je mu asi největší inspirací při skládání hudby.

zdroj: Archiv

Cyberpunková óda na radost

Uzávěrka téměř na dohled, času málo, hra velká. Přesto se našel jeden odvážný, který se Cyberpunku ujal a rozepsal se o něm ve čtyřstránkové recenzi. Ondra Švára obdivuje nejen obrovský cit pro detail, ale nechává se unášet atmosférou, délkou misí i celkovou hratelností. V nové rubrice úzce spjaté s recenzí Cyberpunk 2077 pak Ondra popisuje, jak se jeho herní zkušenost změnila po připojení grafické karty NVIDIA RTX 3070 od Gigabyte totiž dala hře zcela novou hloubku.

zdroj: Archiv

Sekci HRY | TECHNOLOGIE byste pak měli do budoucna nacházet v Levelu pravidelně, přičemž půjde hlavně o nový hardware spojený s recenzováním nových titulů. Máte se na co těšit!

zdroj: Archiv

Konec templářským konspiračním teoriím!

Návrat ztraceného syna, i tak by se dala označit esej a recenze Assassin’s Creed Valhalla, kterou zpracoval Vašek Pecháček. Jeho návrat k Levelu se nese v duchu rozebírání problémů, které nekončící série o boji mezi asasíny a templáři má. Konspirační teorie jsou totiž sice stále populárnější, ale všeho moc škodí. Zvlášť, pokud si chcete hrát na rádoby historicky akurátní hru.

zdroj: Archiv

Epos jménem Dwarf Fortress

Začalo to v roce 2002. Letos tak titul bratří Adamsových oslavil plnoletost a práce na něm zdaleka nekončí. Dwarf Fortress patří k mezníkům v herním vývoji a bude jenom fér, pokud se někdy hráči dočkají verze 1.0 a hra svého právoplatného místa v Síni slávy. O strastiplném vývoji, průběhu prací na hře a prvních krocích, které ve Dwarf Fortress hráči zažívají, se rozepsal Honza Horčík.

zdroj: Archiv

MS-DOS: Cesta do časů před Windows

Pamatujete si na černou obrazovku s bílým textem, spoustou lomítek a písmenek? Pak jste možná vyrůstali v době, kdy se jako hlavní operační systém na PC používal DOS. O vzniku tohoto OS, jeho historii, evoluci a také o “štěstí” Billa Gatese a jeho zápolení s IBM v nepadnoucím obleku se dozvíte z článku Martin Žemličky, který detailně sleduje jeho vývoj i postupný úpadek na úkor nastupujících Windows.

zdroj: Archiv

Snílci: Rebecca Heinemannová

Když nemáte peníze na kupování her pro Atari, prostě si vytvoříte vlastní RAM modul a hry si zkopírujete od známých. Rebecca Heinemannová od dětství vynikala v tom, co ji bavilo, a často pak učila i mnohem starší programátory, jak správně pracovat s tím či oním jazykem. Nic z toho ale nebylo dost, a tak stála Rebecca Heinemannová v roce 1983 u zrodu Interplay, kde zůstala dalších jedenáct let a podílela se například na Bard’s Tale. Více se o jejím fascinujícím příběhu dočtete v článku Pavla Dobrovského.

zdroj: Archiv

PlayStation 5 a Xbox Series

LEVEL 308 nezapomíná ani na konzole. Zatímco v předchozím čísle vyzpovídal pěknou tuzemských řádku vývojářů ohledně jejich budoucnosti, tentokrát došlo na zevrubné testování. Ujal se toho Honza Olejník, který se věnuje jak PlayStation 5 i Xbox Series konzolím od Microsoftu. Povídání o nové generaci konzolí najdete na celkem osmi stranách, férově rozdělených mezi všechny stroje, a jako malý bonus přidal Honza i esej.

zdroj: Archiv

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Cyberpunk 2077 a Drive 4 Survival. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

zdroj: Archiv

Na závěr je třeba připomenout i novou podobu předplatného, v němž kromě tradičních dárků od Železné koule, nakladatelství Crew a Průša 3D najdete nově i skvělý merch od tuzemského herního obchodu Xzone dle vlastního výběru. Třešničkou na dortu je možnost předplatit si LEVEL s automatickou měsíční platbou, kdy se vám peníze strhnou vždy až před vydáním nového čísla – pro toto předplatné pak platí cena 130 Kč za číslo!

zdroj: Archiv

LEVEL VYCHÁZÍ I V ELEKTRONICKÉ VERZI

LEVEL je vedle papírové podoby k dispozici i v elektronické verzi za 99 korun - je tedy o padesát korun levnější než na stáncích. Všechny podstatné informace o tom, jak elektronický Level získat, najdete v tomto článku. Prostřednictvím aplikací Alza Media, Floowie a O2 Knihovna si také e-verzi Levelu můžete přečíst na webu nebo na zařízeních s iOS či Androidem. Stačí k tomu mít jen JEDEN účet, a tím pádem i JEDEN zakoupený časopis.

Podrobný obsah LEVEL 308 si prostudujte na stránkách level.cz, kde zároveň najdete všechny potřebné informace o předplatném, o autorech a obecně redakci Levelu. Se svými postřehy na konto Levelu nás zastihnete na emailu redakce@level.cz nebo na Facebook stránce Levelu.

LEVEL 309 vychází 19. února 2021