Jak funguje Nvidia DLSS 2.0 ve hrách a co nabízí? Otestovali jsme to!

Co je to DLSS?

Deep Learning Super Sampling 2.0, neboli DLSS 2.0, je exkluzivní technologie Nvidia pro grafické karty GeForce RTX. Umožňuje vykreslovat ostrý a detailní obraz hry při nižších nárocích na výkon, než je tomu v případě nativního rozlišení. Funguje to díky umělé inteligenci, která trénuje v rámci neuronové sítě na velkém množství obrázků ve vysokém rozlišení. Síť pak na základě znalostí z mnoha a mnoha hodin tréninku dokáže ze vstupních snímků s nižším rozlišením konstruovat krásné snímky s vysokým rozlišením. Hráčům tak zůstane výkonnostní rezerva pro maximální nastavení ray-tracingu, zvýšení výstupního rozlišení či vyšší FPS pro monitory s vysokou obnovovací frekvencí.

V původní verzi DLSS bylo nutné trénovat umělou inteligenci v každé nové hře. DLSS 2.0 poskytuje zobecněnou síť umělé inteligence, která funguje ve všech hrách. To znamená rychlejší integraci her a více her s podporou DLSS. Verze DLSS 2.0 navíc využívá nové temporální techniky k dosažení ostřejších detailů obrazu a lepší stability mezi jednotlivými snímky. V některých případech tak DLSS 2.0 poskytuje obraz ostřejší ve srovnání s nativním renderem se zapnutými efekty ray-tracingu a konvenčním temporálním vyhlazováním!

Technologii DLSS 2.0 již podporuje několik desítek her včetně velkých AAA titulů jako Metro Exodus či Control, pozadu ale nejsou ani nejpopulárnější tituly současnosti jako třeba Fortnite. Podporu DLSS má samozřejmě i poslední generace grafických karet GeForce RTX 3000, a to i v noteboocích. Právě u nich najde DLSS nejlepšího využití, protože kromě vyššího výkonu dokáže zlepšit i provozní vlastnosti zařízení.

Ptáte se o kolik a zda rozdíl opravdu poznáte? Na to vám hned odpovíme, ale protože si neradi taháme čísla z rukávu, zvolili jsme časově náročnější, nicméně mnohem lepší cestu – otestujeme si to.

Na čem budeme testovat?

Pro účely testu jsme obdrželi notebook Asus TUF Gaming F17 v konfiguraci s novou grafickou kartou GeForce RTX 3060 (6 GB), osmijádrovým procesorem Intel Core i7-11800H a 16 GB DDR4 RAM s frekvencí 3200 MHz. Pokud by to někoho zajímalo, jde o model s číselným označením FY706HM-HX003T. Tento Asus se pyšní ještě rychlým displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz, podsvícenou klávesnicí s podporou AURA Sync, bleskovým SSD diskem zapojeným na linkách PCIe a pořádným duálním chlazením.

Jako testovací hry jsme zvolili čtveřici titulů s podporou RTX i DLSS. Jde o Metro Exodus Enhanced Edition, Cyberpunk 2077, The Medium a Fortnite.

První dvojice patří mezi výkonnostně velmi náročné tituly, hleděli jsme tak u nich především na nárůst FPS při zapnutém DLSS. Poslední vylepšená verze Metra Exodus s pokročilými efekty ray-tracingu dá zabrat i takovému čipu, jako je GeForce RTX 3060, proto se zde každý snímek navíc hodí. To ostatně platí i pro Cyberpunk 2077.

Druhá dvojice her posloužila testu provozních vlastností. Díky DLSS vám stačí na plynulé vykreslování nižší výkon, promítne se to i na výdrži baterie, hlučnosti a teplotách notebooku? To si za chvíli ukážeme.

Test DLSS 2.0 na Asus TUF Gaming F17

Nutno říct, že pro test Metro Exodus a Cyberpunk 2077 jsme nijak neomezovali snímkovou frekvenci, byl tak vypnut VSync i jakýkoliv limiter FPS. Notebook byl napájen ze zásuvky a jeho profil zůstal nastavený na variantu doporučenou výrobcem (Asus Recommended).

V obou hrách jsme zvolili nejvyšší detaily včetně zapnutého ray-tracingu, přičemž měření jsme prováděli jednou s aktivovaným DLSS a podruhé bez něj. DLSS bylo nastaveno na profil Balanced. Výsledky jsou jednoznačné.

Po zapnutí DLSS stouply FPS v Metro Exodus o 32 %, v Cyberpunku pak dokonce o vysokých 77 %! U Cyberpunku 2077 je to do značné míry dáno testovací scénou, kde jsou hojně zastoupeny RT odlesky a odrazy, proto je nárůst výkonu tak značný. Kvalita obrazu přitom zůstala srovnatelná, v Metru dokonce pozorujeme lepší efektivitu vyhlazování.

A co zmiňované provozní vlastnosti? To jsme otestovali v méně náročných hrách Fortnite a The Medium. Metoda to byla jednoduchá: notebook jsme vypojili ze sítě a nechali běžet na baterii. Profil napájení jsme zachovali na Asus Recommended, zároveň jsme ale povolili ovladačům GeForce, ať aktivují volbu Battery Boost, což je funkce, která v případě hraní bez zásuvky zastropuje FPS tak, aby došlo k ušetření energie a hráč tak mohl hrát déle. Při takovém nastavení jsme otestovali obě hry střídavě s vypnutým a zapnutým DLSS a sledovali provozní vlastnosti i úbytek baterie.

DLSS dle očekávání přináší své ovoce. Díky tomu, že snižuje náročnost renderování, umožňuje grafice běžet s nižším odběrem, potenciálně chladněji a v důsledku i tišeji.

Pěkně to jde vidět na grafech zatížení v The Medium. Aby grafika dokázala vykreslit 30 FPS (to byl limit Battery Boostu), musela se bez DLSS snažit téměř na plný výkon (90 %). Po zapnutí DLSS ale průměrné vytížení grafického čipu spadlo na 75 %. Tomu odpovídaly i průměrné teploty jádra: 66 °C (DLSS off) versus 62 °C (DLSS on).

Podobného efektu dosáhlo DLSS i v případě Fortnite. Zde jsme nastavili limit Battery Boost na 60 FPS. Fortnite je na grafickou kartu takového kalibru málo náročná hra, takže jsme se neobávali, že by takové snímkovací frekvence nedosáhla.

Grafika běžela ve Fortnite takzvaně na půl plynu, vliv DLSS jsme ale zaznamenali. Nejenže průměrné vytížení čipu kleslo po zapnutí DLSS o přibližně 10 procentních bodů (58 % versus 48 %), všimli jsme si i menšího odběru energie, jak ho reportoval nástroj MSI Afterburner. Průměrný odběr čipu RTX 3060 byl v případě zapnutého DLSS o 6 W nižší (32 vs. 36 W, tedy -11 %). To se projevilo i na výdrži baterie. Za stejný čas stihla kapacita baterie se zapnutým DLSS klesnout o 9 %, zatímco bez DLSS to bylo o 13 %. S pomocí DLSS je tak úbytek baterie o třetinu nižší, což už je znát. Je tak zřejmé, že DLSS dokáže slušně navýšit váš čas strávený hraním bez zásuvky. Ve kvalitě grafiky se to přitom nijak neprojeví.

Závěry jsou tedy jasné. Máte-li doma grafickou kartu či herní notebook vybavený čipem GeForce RTX, anebo se k jeho pořízení teprve chystáte, byla by škoda pominout výhody, které nabízí DLSS 2.0, ať už jsou to vyšší FPS nebo delší výdrž baterie při hraní na notebooku.