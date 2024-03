Budoucnost je tu díky AI a řadě užitečných funkcí. Buďte na ni připraveni s GEFORCE RTX řady 40 SUPER

4. 3. 2024 17:06 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Zapomeňte na představu, že VRAM nebo počty výpočetních jader jsou jediným měřítkem morálního zastarávání GPU. Inovace společnosti NVIDIA z posledních let přepisují pravidla hry a je třeba se zaměřit na podporu technologií, které už dnes najdeme ve stovkách her. A v čele toho všeho jsou zbrusu nové grafické karty GeForce RTX řady 40. Hravě si poradí jak s nejnovějšími tituly s ray tracingem a ve své nejlepší verzi i s náročným path tracingem, který zajistí opravdu realistický zážitek. Nejvýkonnější modely to dokážou to levou zadní nejen díky působivému resterizačnímu výkonu, ale také díky dedikovaným jádrům pro ray tracing a pokročilým nástrojům založeným na AI.

RTX a Path Tracing: realismus je tady

Některou z technologií RTX již využívá více než 500 her nebo aplikací a tento počet pořád roste. Ray tracing se tak rychle stává novým standardem pro pohlcující vizuální efekty.

Path Tracing: Přemýšlejte o tradičním ray tracingu jako pouze o prvním kroku - vrhá jednotlivé paprsky světla pro působivé odrazy a stíny. Path tracing je dalším stupněm, který simuluje složité způsoby interakce světla s každým povrchem a objektem ve scéně. Hry jako Alan Wake 2 a Cyberpunk 2077 jsou toho příkladem a jejich věrné osvětlení povyšuje atmosféru a realismus zase o kus dál.

Dříve byla vizuální náročnost path tracingu často překážkou výkonu. Technologie DLSS, kterou si rozebereme později. Ve své třetí verzi už dokáže využívat umělou inteligenci ke generování celých dodatečných snímků, čím zajistí dostatečně plynulou snímkovou frekvenci i při využití path tracingu v náročných hrách.

Her s ray tracingem je již celá řada a trend rozhodně nezpomaluje.. Do toho si připočítejte ještě RTX Remix, sadu nástrojů, která umožňuje nadšeným komunitám vdechnout nový život oblíbeným hrám. Umožňuje do klasických titulů přidat path tracing spolu s dalšími funkcemi RTX. Představte si světy kultovních her přetvořené hyperrealistickým osvětlením, texturami a efekty - je to sen všech modderů. Pro první působivé příklady navíc nemusíme chodit daleko: Quake II s RTX, Portal s RTX, Minecraft s RTX, na Half Life 2 s RTX se netrpělivě čeká… a nyní má komunita v rukách klasicky jako MAX Payne nebo GTA San Andreas. Tyhle staré pecky jsou stále neuvěřitelně zábavné.

DLSS: navýšení FPS až násobně

DLSS je zkratka pro Deep Learning Super Sampling a je to mnohem víc než jen způsob, jak zvýšit snímkovou frekvenci. Tato inovativní technologie využívá sílu umělé inteligence, aby vám poskytla to nejlepší z obou světů: dechberoucí vizuální efekty a plynulou hratelnost. Kvalita grafického výstupu je kritikou obvykle považována za nejlepší na trhu.

V jádru DLSS využívá rozsáhlou neuronovou síť vycvičenou na nespočtu vysoce kvalitních snímků. Tato síť jí umožňuje analyzovat herní scénu a inteligentně rekonstruovat chybějící detaily pro dosažení ohromující ostrosti při vyšším výkonu, který často dokonce překonává tradiční metody vykreslování.

S DLSS 3 je nárůst výkonu ještě pozoruhodnější. V některých titulech dokáže doslova zdvojnásobit nebo ztrojnásobit počet snímků za sekundu a proměnit trhané zážitky v perfektně plynulou hru. Díky tomu můžete zvýšit nastavení grafiky ve vizuálně náročných hrách, aniž by to bylo na úkor plynulosti.

Jednou z největších novinek DLSS 3 je možnost generovat zcela nové snímky. Tato inteligentní technika umělé inteligence znamená rozdíl mezi hratelným zážitkem a slideshow i v těch nejnáročnějších titulech.

Nemyslete si ale, že DLSS je jen pro hráče. 3D umělci, designéři a vývojáři mají z vyššího výkonu obrovský prospěch. Představte si náhledy složitých scén v reálném čase s ray tracingem a pokročilými efekty, které běží plynule – právě to urychluje pracovní postupy a zvyšuje tvůrčí potenciál.

DLSS 2 Super Resolution: Vyšší výkon, ostrý obraz

Představte si DLSS 2 Super Resolution jako neuvěřitelně inteligentní upscaler obrazu poháněný umělou inteligencí.

Místo toho, aby váš grafický procesor pracoval přesčas a vykresloval každý pixel ve zvoleném rozlišení (například 4K), DLSS 2 jej nechá vykreslovat v nižším rozlišení (například 1080p). To znamená výrazně lepší snímkovou frekvenci. Pak pomocí umělé inteligence doplní chybějící pixely a zvýší rozlišení obrazu tak, aby vypadal co nejblíže nativnímu rozlišení 4K.

DLSS jen neodhaduje, jak by měly vypadat pixely navíc. Analyzuje více aspektů hry – obraz v nižším rozlišení, data o pohybu (jak se věci ve scéně pohybují) a dokonce i databázi superkvalitních referenčních obrázků, ze kterých se učí.

Představte si data o pohybu jako „návod“ k sestavení superdetailního obrazu. Namísto pouhého rozmazání nebo roztažení obrazu DLSS sleduje, jak se objekty pohybují mezi snímky, a s neuvěřitelnou přesností vyplňuje pixely navíc.

Stejně jako se člověk postupem času zlepšuje v daném úkolu, umělá inteligence v systému DLSS se neustále učí z rozsáhlé knihovny snímků. Výkonné počítače společnosti NVIDIA trénují systém v rozpoznávání různých herních prvků, což mu pomáhá vytvářet ještě ostřejší a realističtější upscalované snímky.

Tajnou zbraní systému DLSS 2 jsou tenzorová jádra GPU GeForce RTX. Tato specializovaná jádra pro AI operace zpracovávají všechny složité výpočty v reálném čase a zajišťují, že obraz ve vysokém rozlišení bude stejně plynulý, jako kdyby byl přímo vykreslován.

DLSS 2 Super Resolution tak výrazně zvyšuje snímkovou frekvenci, zejména ve vizuálně náročných hrách. Dokáže navíc kombinovat vyhlazování hran, vylepšování prvků, doostřování obrazu a škálování zobrazení. Proto, zejména v režimu Quality, dokáže být výsledný obraz lepší, než při použití nativního rozlišení s vyhlazováním hran pomocí TAA.

DLSS 3 (Frame Generation) - Dopočítávání snímků pomocí AI a vektorů z herního enginu - exkluzivní pro GeForce RTX řady 40 (díky jejich akcelerátorům optického toku.) Umí zvýšit framerate i v případě, že výkon jinak zužuje procesor. O snížení latence se pak stará NVIDIA Reflex známá také z populárních kompetitivních FPS.

Nový akcelerátor optického toku analyzuje, jak se věci ve hře pohybují. Tato přesná data o pohybu slouží umělé inteligenci a pomáhají jí generovat snímky, které přesně odrážejí změny ve scéně. To znamená méně vizuálních zaškobrtnutí a artefaktů pro ještě plynulejší zážitek.

Srdcem působivých schopností DLSS 3 jsou opět výkonná jádra Tensor Cores v GPU řady GeForce RTX 40. Analyzují informace z herního enginu spolu s daty o pohybu a inteligentně zvyšují rozlišení obrazu, čímž dosahují ještě ostřejších výsledků než předchozí verze.

Ve hrách, kde váš výkonný procesor může mít problém udržet s GPU krok (viz masivní otevřené světy nebo komplexní fyzikální simulace), technika generování snímků DLSS 3 zazáří. Váš GPU efektivně převezme iniciativu a udržuje vysokou snímkovou frekvenci pro plynulý zážitek i přes bottleneck v podobě CPU.

DLSS 3 také spolupracuje s technologií NVIDIA Reflex, která zajišťuje nejnižší možnou latenci a rychlost odezvy na ovládání..

Nejnovějším přírůstkem je DLSS 3.5 s funkcí Ray Reconstruction se pak laťka realistického herního osvětlení zvedá do nových výšin.

Představte si ray tracing jako dokonalý způsob simulace světla ve hrách. Herní engine vysílá malé paprsky světla (rays), které se odrážejí po scéně a vytvářejí hyperrealistické odrazy, stíny a efekty. Háček je v tom, že je to neuvěřitelně náročné pro každý pixel na obrazovce.

Protože výpočet každého světelného paprsku je v reálném čase nemožný, hry používají omezený počet paprsků, což vede k zašuměnému obrazu. Dříve bylo k vyčištění tohoto obrazu zapotřebí vlastních řešení, která často přinášela vizuální artefakty nebo problémy s výkonem.

S technologií Ray Reconstruction se o těžkou práci postará supervýkonná síť umělé inteligence. Namísto spoléhání se na stará řešení analyzuje umělá inteligence „surový“ paprskový obraz a využívá své rozsáhlé znalosti k vyplnění mezer s úžasnou přesností.

Ray Reconstruction tak ve výsledku znamená neuvěřitelně realistické osvětlení s ostřejšími detaily, méně vizuálních chyb ve srovnání s tradičními metodami a dokonce mírné zvýšení výkonu ve hrách náročných na ray tracing.

Hry jako Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty a Portal s RTX jsou jedny z prvních, které DLSS 3.5 využijí a potvrzují slibovaný velký vizuální skok.

A při výkonu nazbyt je tu DLAA. Tedy anti aliasing založený na stejném AI modelu jako DLSS.

GeForce RTX 4070 SUPER jsou tady!

Začátkem roku dorazily “refreshnuté” verze GeForce RTX GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER a RTX 4080 SUPER. Jak si s použitím výše zmíněných technologií vedou?

Největšího vylepšení se dočkala první zmíněná. Má 20 % více jader než GeForce RTX 4070 a skvěle se hodí pro hraní při maximálním nastavení v rozlišení 1440p v nejnovějších a nejlepších titulech. V graficky nejnáročnějších hrách je GeForce RTX 4070 SUPER rychlejší než GeForce RTX 3090, přičemž spotřebovává zlomek energie, a s DLSS 3 je dokonce 1,5× rychlejší.

V mezigeneračním srovnání jsou výsledky také impresivní. V těch nejnáročnějších hrách jako Alan Wake 2 nebo Cyberpunk 2077, kde RTX 2080 nezvládá ve 1440p ani 20 FPS, RTX 3080 nedosáhne ani na 40, novinka díky DLSS 3 v pohodě atakuje 70 až 80 snímků za sekundu. Tedy v pohodě hratelné hodnoty. I bez generování snímků to jde. Třeba v Last of Us Part 1 se z hodnot kolem 70 u RTX 3070 dostává novinka značně přes stovku.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER nabízí více jader, 256bitovou paměťovou sběrnicí, která umožnila navýšení VRAM na 16 GB. Ideální na 1440p a poradí si většinou i ve 4K. GeForce RTX 4070 Ti SUPER je 1,6× rychlejší než GeForce RTX 3070 Ti a s DLSS 3 dokonce 2,5× rychlejší v graficky nejnáročnějších hrách.

GeForce RTX 4080 SUPER si s Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 nebo Portal s RTX s maximálními detaily a path tracingem poradí i ve 4K, s DLSS 3 opět atakuje hranici 80 FPS. Oproti RTX 3080 Ti je 1,4× rychlejší i bez generování snímků, se zapnutím této technologie rozdíl naroste na dvojnásobek.

Reflex: FPS nejsou vše, záleží i na latenci

Představte si to: hrajete rychlou střílečku, kde zlomek vteřiny rozhodnutí může znamenat vítězství nebo porážku. Právě v tom NVIDIA Reflex září. Jedná se o technologii integrovanou do grafických karet GeForce, která výrazně zkracuje dobu, za kterou se vaše akce projeví na obrazovce.

V kompetitivních titulech, jako jsou například Apex Legends, Overwatch 2, Call of Duty nebo Counter Strike 2, kde záleží na každé milisekundě, poskytuje Reflex výraznou podporu. Dříve uvidíte cíle, rychleji zareagujete a tak budete moct i přesněji vystřelit.

Reflex podporuje více než 100 her, přičemž na seznamu nechybí řada velkých jmen jako je Cyberpunk 2077 nebo Red Dead Redemption 2 nebo chystaný Horizon Forbidden West pro PC. A seznam se stále rozrůstá. K čemu to u singleplayerových her je? díky reflexu bude hra reagovat na ovládání s výrazně nižším zpožděním odpovídajícím mnohem vyšším hodnotám FPS. Hraní je pak svižnější a příjemnější.

Integrace výše zmíněných technologií do her je stále častější. A již nyní v řadě populárně her citelně poznáte rozdíl, pokud je vaše GPU nepodporuje nebo na ně výkonem nestačí. A v budoucnu bude taková situace nastávat stále častěji.

Hrami to nekončí

Ke všemu se přidává i spousta nástrojů dostupných zdarma hráčům, tvůrcům, streamerům i nadšencům do AI. Nová aplikace NVIDIA app, jejíž betaverze byla spuštěna před pár dny, nabízí komplexní ovládací panel se snadným nastavováním optimálních detailů her, vylepšujících fitrů (např. pro živější barvy nebo dokonce dopočet HDR pomocí AI), přehledným overlay ve hrách, kde lze také snadno pořizovat záznamy a spoustu dalších funkcí.

NVIDIA Broadcast vyčistí a vylepší zvuk i video ve streamech. Nejnovější generace enkodérů NVENC přináší podporu nejmodernějšího kodeku AV1 a odlehčí během streamu CPU.

Novinka Chat with RTX zase umožní vytrénovat si doma lokálního chatbota na základě vlastních dokumentů. Na své si díky akceleraci ray tracingu a AI v kreativních aplikacích přijdou i tvůrci videí nebo např. 3D grafiky.

V současnosti se tedy není třeba obávat, že by současné GeForce RTX řady 40 SUPER nebyly na budoucnost připraveny. Naopak.