V létě můžete dohnat jeden exkluzivní rest. Horizon Zero Dawn vyjde na PC

A dalším spekulacím Jasona Schreiera bylo dáno zapravdu. Tento novinář publikující své zákulisní drby na webu Kotaku před dvěma měsíci vyslídil od tří anonymních zdrojů, že výborná akční adventura Horizon Zero Dawn vyjde na PC. Momentálně se jedná o exkluzivitu pro PlayStation 4, jelikož studio Guerrilla Games patří Sony. Ale podle šéfa všech studií společnosti nastal čas experimentů.

Aktualizováno (18:10): Horizon Zero Dawn už má na Steamu svou vlastní kartu, která potvrzuje, že půjde o kompletní edici s rozšířením The Frozen Wilds a dalšími malými balíčky s obleky a jinými předměty. Zatím nebyly zveřejněné hardwarové požadavky ani cena.

Původní zpráva (17:45): Hermen Hulst platil po dlouhých 18 let za spoluzakladatele a jednatele studia Guerrilla Games, ale v listopadu loňského roku si našel nové zaměstnání. Stal se vedoucím takzvaných Worldwide Studios v Sony, tedy pánem, který má pod palcem všechna studia společnosti. V rozhovoru pro blog PlayStationu se proto rozpovídal nejen o svém bývalém pracovišti a jeho budoucích plánech, ale i dalších plánech celé herní Sony.

Nejvíc vás asi zajímá počítačová verze Horizon Zero Dawn, kterou Hulst v rozhovoru potvrzuje: „Ano, mohu potvrdit, že Horizon Zero Dawn dorazí na počítače v létě… Víc informací poskytnou noví šéfové Guerrilly Michiel van der Leeuw, JB van Beek a Angie Smets.“ Doufejme, že jednou z informací bude fakt, že hra vyjde rovnou v balíčku se skvělým rozšířením The Frozen Wilds.

Hulst v rozhovoru zdůrazňuje, že nejde o trend. V budoucnu se stále počítá s exkluzivními hrami, které se jen možná a až o něco později podívají i na jiné platformy. Horizon Zero Dawn je prý skvělým projektem pro počítače a v Sony se rozhodli obecně víc experimentovat. Pokud se jim tento krok osvědčí, dá se předpokládat, že se v budoucnu dočkáme i dalších her na PC. Dal by si někdo God of War, The Last of Us nebo třeba Spider-Mana?

Co se budoucnosti tvorby studií Sony týče, stále je v popředí vyprávění příběhu, se kterým souvisí i odnož PlayStation Productions, která má rozšiřovat světy existujících značek na další média. Sem zapadá například chystaný (a prokletý) film Uncharted s Tomem Hollandem, Markem Wahlbergem a Antoniem Banderasem, který už se konečně začne točit se svým sedmým režisérem.

Dalším oznámeným projektem je seriál podle The Last of Us, který pro HBO natočí tvůrce trháku Černobyl. V PlayStation Productions toho plánují mnohem víc, ale Hulst o tom zatím nemůže vůbec mluvit, stejně jako o plánech s novou generací. Kdy se asi potvrdí spekulace o pokračování Horizon Zero Dawn?