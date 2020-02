GOG nabízí za pár korun nové i staré pecky od Bethesdy

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PlayStation 3 Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X PlayStation 2 Xbox

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Do nové hry od Bethesdy zbývá pouhý měsíc. Doom Eternal vyjde 20. března, tak proč si do té doby nepřipomenout některé z jeho starších předchůdců, když jsou zrovna na GOGu za pár šupů? Stejným způsobem můžete zavzpomínat na další ikonické série studia a mezi kousky, kterým táhne na 20, ale i 30 let, se najde i pár z poslední dekády.

Nejnovější sérií ve slevě je Dishonored. Její první díl v definitivní edici vás vyjde na 175 korun, dvojka je za 250 korun a spin-off Death of the Outsider je jen o pár korun dražší než jednička. Že jste se dříve do Dunwallu nevydali? Pak jste o hodně přišli! Jak první, tak druhý díl patří k těm nejlepším hrám své doby a ani odbočka jim nedělá vyloženě ostudu. GOG navíc nabízí všechny tyto hry i s jejich rozšířeními v jednom balíčku za pět stovek.

V nabídce je i série Wolfenstein s díly z počátku devadesátých let, nechybí Return to Castle Wolfenstein z počátku tisíciletí a novodobé oživení značky v podobě Wolfenstein: The New Order a Wolfenstein: The Old Blood. V akci bohužel chybí nejnovější díly Wolfenstein II: The New Colossus a Wolfenstein: Youngblood, které GOG vůbec neprodává.

Dále jsou ve slevě zahrnuté ještě čtyři milované série, ale zastupují je pouze jejich historické kousky. Slevy her ze světa Tamrielu končí dílem The Elder Scrolls IV: Oblivion, americká pustina to dotáhla až k Fallout: New Vegas, zmiňovaný Doom tu má zastoupení v podobě The Ultimate Doom, DOOM II, Final Doom a DOOM 3: BFG Edition, a konečně došlo i na čtyři díly Quakea.

Úplně dole v seznamu legendárních sérií se krčí jediný zástupce světa lovecraftovského hororu – Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth.

Kdo chce zavzpomínat na časy dávno minulé, nebo se jen vrátit pár let zpátky ke hrám, na které tehdy nezbyl čas, výběr je skutečně poměrně pestrý.