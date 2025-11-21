Zemřela herní legenda Rebecca Heineman. První herní šampionka stála u zrodu Interplay
21. 11. 2025

Nemoci bývají neúprosné a často si nevybírají. Znovu nám to připomněly uplynulé dny, kdy svůj boj s rakovinou ve věku 62 let prohrála vývojářka, programátorka, designérka a zakladatelka řady studií Rebecca Ann Heineman.

Střet s agresivní nemocí dokumentovala na platformě GoFundMe, kde 17. listopadu zanechala poslední veřejný vzkaz. Oznámila v něm, že další léčba už je bezpředmětná a že se smiřuje s koncem.

„Podle mých lékařů už přišel čas. Veškerá další léčba je zbytečná. Prosím, přispějte, aby moje děti mohly uspořádat pohřeb hodný mé klávesnice Pixelbreaker! Abych se mohla důstojně setkat se svou jedinou pravou láskou Jennell Jaquays,“ napsala Heineman s odkazem na svou manželku, která zemřela loni v lednu.

Rebecca, narozená jako William Salvador Heineman, se do videoherní historie zapsala už v náctiletém věku. V roce 1980 se stala úplně první videoherní šampiónkou, když vyhrála první oficiální turnaj ve Space Invaders. Sama přitom nečekala, že by se mohla umístit byť jen ve stovce nejlepších regionálního kola.

Vítězství jí otevřelo brány do herního průmyslu, kde začínala jako redaktorka časopisu Electronic Games a konzultantka knih o herních strategiích. Největší otisk však zanechala v roce 1983, kdy spolu s Brianem Fargem a dalšími budoucími legendami založila studio Interplay. Podílela se na hrách jako The Bard's Tale III: Thief of Fate, Dragon Wars nebo Mindshadow.

V 90. letech Interplay opustila a postupně založila společnosti Logicware a Contraband Entertainment, zaměřené na portování a technickou podporu. Později působila v řadě velkých firem - v Electronic Arts, Ubisoftu, Microsoftu, Sony nebo Amazonu, kde také zastávala roli předsedkyně LGBTQ+ komunity známé jako Glamazon.

Kolem roku 2003 kvůli genderové dysforii podstoupila tranzici, s výtvarnicí a designérkou Jennell Jacquays měla pět dětí. V roce 2013 založila se svou manželkou vlastní studio Olde Sküül, kde působila jako generální ředitelka a pomohla na svět „upgradované“ verzi šachů Battle Chess: Game of Kings.

Na její smrt reagoval i Brian Fargo, který na platformě X napsal: „Rebecca Heineman bohužel zemřela. Znal jsem ji od 80. let, kdy jsem ji vozil do práce. Patřila k nejlepším programátorkám. Dnes ráno mě zasáhla zpráva, kterou mi poslala: Prožili jsme spolu tolik dobrodružství! Ale teď vzhůru do neznáma. Půjdu první.“

Smarty.cz
