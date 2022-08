Závodní simulace Project Cars a Project Cars 2 nadobro zmizí z obchodů

23. 8. 2022 10:03 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Slightly Mad na svém Twitteru oznámilo poměrně překvapivou novinu – jejich závodní hardcore simulace Project Cars a Project Cars 2 zmizí z prodeje. U první hry se tak stane 3. října, u druhé již 21. září. Na vině není nic jiného než vypršení licencí na vozidla a tratě, které se zjevně tvůrcům už nevyplatí obnovovat.

Pro současné i ještě případné budoucí majitele her se ale nic nezmění. I když hry nebude možné zakoupit, stále je můžete hrát se vším všudy, tedy včetně multiplayeru, jelikož Slightly Mad zatím nevypíná servery.

Tvůrci zároveň zdůrazňují, že se i nadále soustředí na tvorbu nejlepších závodních simulací a nemohou se dočkat, až se s námi budou moct podělit o informace o svém příštím projektu.

Slightly Mad Studios mají poměrně pestrou závodní historii, která začíná v roce 2009 se hrou Need For Speed Shift – okruhovým závoděním, které pořádně ozvláštnilo běžné arkádové ježdění krajinou a městy. Poté došlo i na Shift 2 Unleashed, načež vývojáři přispěli do série Test Drive titulem Ferrari Racing Legends.

Pak už nadešel rok 2015 a příchod první, vychvalované simulace Project Cars, kterou o dva roky později následovalo ještě o kousek chválenější pokračování Project Cars 2, na jehož enginu běží i simulace Automobilista 2 studia Reiza. Slightly Mad mají na kontě ale i naprosto otřesný zážitek zvaný Fast & Furious Crossroads, který byl před nějakou dobou rovněž stažen z prodeje.

Zatím poslední hrou studia je Project Cars 3, naprostý odklon od předchozích dvou her série, kde simulace ustoupila přístupnější arkádovosti a objevuje se něco jako kariéra. Fanoušci série z ní nadšení nebyli, ale jinak jde o výbornou konkurenci hrám jako Gran Turismo 7 a Forza Motorsport 7.

Studio mělo jeden čas dokonce ambice vytvořit vlastní herní konzoli Mad Box, ale kdo ví, jestli ji někdy spatříme.

Poslední zprávy o Slightly Mad se týkají jeho nezávislosti, která byla ztracena koncem roku 2019, kdy studio zakoupili britští Codemasters za 700 milionů korun. Codemasters byli o rok později zase zakoupeni společností Electronic Arts, čímž se nám kruh hezky uzavřel – Slightly Mad pod EA před 13 lety začínali s již zmiňovaným Need for Speed: Shift.