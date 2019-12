Studio Codemasters koupilo tvůrce Project CARS za 700 milionů korun

Android PlayStation 4 Windows PlayStation 3 Xbox 360 PSP Wii U Xbox One Linux PS4 Pro iOS Xbox One X Stadia iPadOS

- Byznys autor: Patrik Hajda

Pokud se Codemasters báli o svůj status závodní velmoci, tak teď už vážně nemusejí. Proč se přetahovat s konkurencí o jedno publikum, když si tuto konkurenci můžete koupit a těžit i z jejích produktů? Další hry týmu Slightly Mad Studios proto vyjdou pod patronací Codemasters.

Slightly Mad Studios si udělalo dobré jméno hned svou první hrou – simulační odbočkou série Need for Speed zvanou Shift. Spolupráce s EA ale vydržela jen do druhého dílu, načež to „trochu šílená studia“ zkusila s Test Drivem a jeho odbočkou Ferrari Racing Legends. O pár let později už se ale konečně postavili kompletně na vlastní nohy a rozjeli vlastní opěvovanou sérii Project CARS, která má už nějakou dobu v přípravě třetí díl.

Nemusíte mít strach, že by přechod pod Codemasters zarazil vývoj tohoto ani dalších projektů. Slightly Mad pokračují ve vývoji mobilní hry Project CARS Go a závodní hry založené na sérii hollywoodských bijáků, kde se má za to, že půjde o licencované Rychle a zběsile. V rámci akvizice se nic nezmění v infrastruktuře studia. Zakladatel Ian Bell zůstává ve vedení 150 lidí, kterých se nedotknou žádné vyhazovy.

Počet zaměstnanců Codemasters se tak rozrůstá na 700 a ani ve vedení této společnosti se nic nemění, na trůnu stále sedí Frank Sagnier. Nákup Slightly Mad Studios vyšel na 30 milionů dolarů, tedy 700 milionů korun, přičemž 5 milionů dolarů z toho dorazí ve formě akcií, ale až poté, co studio v následujícím fiskálním roce vydá spekulované Rychle a Zběsile.

Hru podle hollywoodského blockbusteru tedy očekávejte někdy mezi 1. dubnem příštího roku a 31. březnem roku 2021. Oznámení v příštím roce by tedy bylo na místě a cílení na start nové generace konzolí jako zní jako rozumná volba. A když je řeč o nových platformách, co se stalo s konzolí The Mad Box, kterou vyvíjelo Slightly Mad Studios?

Poslední informace pocházejí z května, kdy investoři odešli ke Googlu a jeho Stadii a vývoj konzole byl v ohrožení. Podařilo se sehnat nové investory, nebo nechali projekt v tichosti umřít? A pokud konzole žije, jak s ní asi naloží v Codemasters? Třeba se někdy dozvíme odpovědi, ale hlavně ať dál dělají výborné závodní hry.

Výše zmiňovaná částka nakonec bude ještě vyšší, protože se do ní časem započítá výdělek studia za následující tři roky, který je mluvčím společnosti odhadován na 166 milionů dolarů (3,8 miliardy korun), ale podle finančních analytiků z Liberum je to střídmějších 68 milionů dolarů (1,6 miliardy korun), jak reportuje GamesIndustry.biz. Tvůrci si každopádně od svých tří her slibují hodně a nám nezbývá než doufat, že nás nezklamou.