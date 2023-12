Za tři dny startuje hlasování o nejlepší hry roku na Steamu. Podívejte se na nominace

18. 12. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Závěr každého roku patří bilancování a samozřejmě i rozdávání rozličných herních ocenění. Kromě třeba The Game Awards hodnotí uplynulý rok ve hrách i největší digitální obchod se svými Steam Awards. Hlasovat můžete od 21. prosince do 2. ledna v 11 kategoriích. Vítězní vývojáři obdrží fyzickou trofej. Hry do soutěže nominovali hráči a hráčky s tím, že žádná se nemůže objevit ve více než dvou kategoriích. Dostalo se proto i na bizarnější a méně známé kousky.

Hra roku

Ať už z důvodu skvělé hratelnosti, podmanivého příběhu, propracovaných postav, jedinečného vizuálu, nebo návykového multiplayeru, nominované hry zkrátka dominovaly roku 2023 a bude se na ně ještě dlouho vzpomínat.