Wolverine ukazuje drápy a zuřivost v záběrech z hraní
zdroj: Insomniac

Wolverine ukazuje drápy a zuřivost v záběrech z hraní

PlayStation 5

25. 9. 2025 7:58 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Uběhly téměř čtyři roky od chvíle, kdy Insomniac poprvé oznámil, že pracuje na hře s Wolverinem. Nyní studio konečně pustilo do světa čerstvý trailer, který se představil během PlayStation State of Play.

 

Hra by mechanicky měla být klonem Spider-Mana. Ze záběrů se ovšem zdá, že místo otevřeného světa půjde spíše o sevřenější, ale variabilní lokace. Z ostatních mutantů série X-Men se ukáže například záporák Omega Red nebo Mystique. 

Potěšující nicméně je je, že se Insomniac skutečně drží komiksové předlohy a z Logana udělali naštvaného skrčka, navíc v ikonickém žluto-černém kostýmu. Potěší, že se taky nebojí krve a násilí, adamantiovými drápy budeme sekat končetiny i špikovat záporáky jedna radost.

Wolverine má vyjít na podzim příštího roku exkluzivně pro PlayStation 5, stejně jako v případě Spider-Mana bych pak očekával pozdější port na PC. Tvůrci navíc slibují další podrobnosti o hře, včetně vedlejších postav, které mají být odhaleny na jaře příštího roku.

Oznámení hry proběhlo už v září 2021 a od té doby panovalo kolem Wolverina přísné informační embargo. Výjimkou byl neplánovaný únik dat koncem roku 2023, kdy se hackeři dostali k datům Insomniacu a zveřejnili přes 1,6 TB materiálů, včetně videí a souborů ze samotného projektu Wolverine i z dalších připravovaných titulů.

Smarty.cz
Tagy:
akční X-men Marvel Wolverine
Zdroje:
Insomniac
Hry:
Wolverine
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna

Nejnovější články