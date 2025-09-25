Wolverine ukazuje drápy a zuřivost v záběrech z hraní

Uběhly téměř čtyři roky od chvíle, kdy Insomniac poprvé oznámil, že pracuje na hře s Wolverinem. Nyní studio konečně pustilo do světa čerstvý trailer, který se představil během PlayStation State of Play.
Hra by mechanicky měla být klonem Spider-Mana. Ze záběrů se ovšem zdá, že místo otevřeného světa půjde spíše o sevřenější, ale variabilní lokace. Z ostatních mutantů série X-Men se ukáže například záporák Omega Red nebo Mystique.
Potěšující nicméně je je, že se Insomniac skutečně drží komiksové předlohy a z Logana udělali naštvaného skrčka, navíc v ikonickém žluto-černém kostýmu. Potěší, že se taky nebojí krve a násilí, adamantiovými drápy budeme sekat končetiny i špikovat záporáky jedna radost.
Wolverine má vyjít na podzim příštího roku exkluzivně pro PlayStation 5, stejně jako v případě Spider-Mana bych pak očekával pozdější port na PC. Tvůrci navíc slibují další podrobnosti o hře, včetně vedlejších postav, které mají být odhaleny na jaře příštího roku.
Oznámení hry proběhlo už v září 2021 a od té doby panovalo kolem Wolverina přísné informační embargo. Výjimkou byl neplánovaný únik dat koncem roku 2023, kdy se hackeři dostali k datům Insomniacu a zveřejnili přes 1,6 TB materiálů, včetně videí a souborů ze samotného projektu Wolverine i z dalších připravovaných titulů.