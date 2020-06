Vydavatel World War Z a Snowrunnera kupuje vývojáře The Surge

26. 6. 2020 13:32 | autor: Adam Homola

Vydavatel Focus Home Interactive byl na nákupech a v košíku si odnesl německé vývojářské studio Deck 13, zodpovědné například za The Surge.

Akvizice vyšla vydavatele na 7,1 milionu eur, za které si Focus koupil nejen firmu, ale i její zaměstnance, a především absolutní kontrolu na herními značkami ke kterým mají Deck 13 práva, jak reportuje Gamasutra.

Navíc by nemělo jít o poslední akvizici Focusu. Vydavatel totiž nedávno získal investici e výši 46 milionů eur, specificky cílenou na podporu vývoje a na akvizice. S Deck 13 měli už ve Focusu zkušenosti z minulých let, kdy jim v roce 2017 vydávali akční RPG the Surge, stejně jako jeho loňské pokračování The Surge 2.

Samotní Deck 13 toho ale mají na kontě vícero, než „pouze“ sérii The Surge a Lords of the Fallen. Při pohledu na jejich portfolio může zaujmout ledasco, ale z davu vystupuje především Moorhuhn: Tiger and Chicken. Pamatujete ještě na Moorhuhn? Takové to staré střílení slepic? Tak si představte, že Moorhuhn: Tiger and Chicken je akční RPG ve stylu Diabla, zasazené do univerza Moorhuhn. Hrajete v něm za slepici, vypadá to překvapivě kompetentně a na Steamu to má samé pozitivní ohlasy.

Každopádně Deck 13 není pro Focus zajímavý díky podivné diablovce se slepicemi, ale právě díky jejich práci na Lords of the Fallen a The Surge. Do portofila vydavatele tak tihle Němci přitom zapadnou skvěle.

Focus totiž není zodpovědný na Blood Bowl, Styx, nebo třeba Mars: War Logs a další podobně zapomenutelné kousky. Vedle nich pak stojí zajímavé, ale nijak zvlášť skvělé hry jako The Council, Vampyr, Greedfall, nebo třeba A Plague Tale: Innocence. A nakonec mají jako vydavatel prsty i v populárních titulech jako je Farming Simulator, Snowrunner, nebo třeba World War Z.

