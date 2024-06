Tvůrci Dead by Daylight letos už podruhé propouští

6. 6. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Behaviour Interactive, autoři asymetrického hororu Dead by Daylight, letos už podruhé propouští zaměstnance. Zatímco v lednu studio opustilo 45 lidí, teď se k odchodům připojí dalších 95. Firma tak redukuje stavy o zhruba 10 procent.

Vedení jako důvody pro snižování počtu zaměstnanců uvedlo nečekaně konkurenční prostředí v herním průmyslu. Největší škrty se dotknou montréalské pobočky, kde o práci přijde 70 lidí. „Se změnami se chceme zaměřit na naše přednosti, kterými jsou horory. Abychom stanovených cílů dosáhli, implementujeme rozsáhlé strategické změny, které se dotknou struktury společnosti, produktů, procesů, vývoje a marketingu. Výsledkem bude zmenšení týmu o 95 zaměstnanců, z čehož 70 pracuje v Montréalu,“ uvádí firma v oznámení.

Jde tak už o druhé studio v tomto kanadském městě, které se tento týden loučí s pracovníky. Svou pobočku v Montréalu se rozhodlo úplně zavřít švédské studio Avalanche, známé zejména sérií Just Cause. To zavírá také kancelář v New Yorku, o práci v Avalanche v rámci vlny propouštění přijde přibližně padesát lidí, což je asi 9 procent z celkového počtu zaměstnanců.

Je to zároveň další nevzhledná kaňka na stále se prodlužujícím seznamu herních firem, které se v uplynulých dvou letech rozhodly rozloučit se zaměstnanci. Po obrovském boomu a zájmu o hry během covidového lockdownu v roce 2020 se řada studií neudržitelně rozrostla. Následující návrat společnosti k mimoherním aktivitám a globální ekonomická krize ale donutila firmy seškrtávat náklady.

Jen v posledních měsících daly například vale zaměstnancům společnosti Pieces Interactive, Take-Two, Respawn Entertainment, Gearbox, EA, Cloud Imperium Games nebo Sony.