Horor The Casting of Frank Stone propojí světy Supermassive Games a Dead by Daylight

11. 12. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Autoři hororových adventur Until Dawn a The Dark Pictures Anthology pracují dalším děsivém příběhu s názvem The Casting of Frank Stone. Ten se bude odehrávat ve světě populární onlinovky Dead by Daylight a jak je u studia Supermassive zvykem, vaše rozhodnutí budou mít dopad na rozuzlení znepokojivého příběhu. Oznamovací trailer z The Game Awards 2023 můžete zhlédnout výše.

Nad městečkem Cedar Hills visí stín násilné minulosti. Krvavé zločiny sadistického vraha Franka Stonea jsou vpité hluboko do jizev rodin a generací, která v malé osadě bydlí. A záhy se o tom přesvědčí skupinka teenagerů, kteří se vydávají po morbidních stopách brutální minulosti. Jenže zlo nikdy nespí.

Hororová výprava za temnou oponu světa Dead by Daylight bude v režii jednoho hráče rozplétat spletitý příběh. Interakce mezi členy družiny zároveň ovlivní, jak se celý příběh nakonec vyvine. Supermassive slibují groteskní a filmovou podívanou, s ještě vyšší úrovní emocí a intenzity, než na jakou jsme dosud u jejich tvorby zvyklí.

Zdá se tedy, že The Casting of Frank Stone pojede v zajeté šabloně podobných interaktivních hororů. Příslib temnějšího a hlavně krvavějšího thrilleru, ve kterém snad čeká i překvapení kosmických rozměrů, zní ale lákavě pro každého milovníka slasher filmů. Hra vyjde příští rok na PC, Xbox Series X/S a PS5.