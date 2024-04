Měsíc po vydání Alone in the Dark se v Pieces Interactive propouští

Pieces Interactive se, stejně jako celá řada dalších studií spadajících pod Embracer, loučí s některými svými zaměstnanci. Děje se tak měsíc po vydání průměrného restartu značky Alone in the Dark. Vyplývá to z příspěvku QA analytičky Heleny Hansen na sociální síti X.

✨IM GETTING LAID OFF✨



I'll make a better post with my links and all that once the feelings has settled, but ugh. My heart is breaking for myself and my coworkers right now https://t.co/hWuY7K3wWG