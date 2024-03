Propouštění se nevyhnulo ani studiím Sony. O práci přijde 900 lidí

28. 2. 2024 10:21 | Byznys | autor: Pavel Makal

Během covidové pandemie prožil herní průmysl velmi úspěšné období, rostly počty uživatelů předplatných služeb, hráčů online her a noví fanoušci se rekrutovali i z řad těch, kteří do té doby o hry ani nezavadili. Své by o vlivu pandemie mohl vyprávět třeba megahit Animal Crossing: New Horizons nebo první Call of Duty: Warzone, které se svými termíny vydání trefily do prvních lockdownů naprosto ideálně.

Opojení z růstu nicméně v řadě společností zjevně spustilo až nepřiměřeně optimistická očekávání do budoucna, která se projevila mimo jiné nadměrným nabíráním nových zaměstnanců a překotným růstem některých studií. Kyselé plody těchto rozhodnutí začal herní svět sklízet koncem loňského roku a zřejmě jim zdaleka není konec.

Přes 900 zaměstnanců (tedy údajně zhruba 8 procent celkové pracovní síly) svých studií totiž propouští i Sony, redukce se přitom dotkne i těch nejúspěšnějších studií, jako je Naughty Dog, Guerrilla nebo také Insomniac Games, kteří loni vydali úspěšného Spider-Mana 2. Studio PlayStation London, specializované na tvorbu VR titulů (například loňský Horizon Call of the Mountain) zavírá úplně, restrukturalizace čeká i studio Firesprite.

Šéf PlayStation Studios, Hermen Hulst, potvrdil, že došlo ke zrušení několika plánovaných projektů. Odmítl ale blíže komentovat, o jaké hry jde. Jason Schreier z Bloombergu nicméně uvádí, že mezi zrušenými tituly byla live service hra ze série Twisted Metal, která ale teprve procházela fází preprodukce. Značka Twisted Metal pochází původně z prvního PlayStationu a naposledy se na konzolích přihlásila o slovo na PS3. Loni se ji ale pokusila oživit relativně slušná seriálová adaptace.

Kromě PlayStationu jsme se včera dozvěděli i o propouštění ve studiu Deck Nine, autorů Life is Strange: Before the Storm, True Colors a spolutvůrce nedávné herní adaptace knižní a seriálové předlohy Expanse. Ti propouštějí zhruba 20 procent svých zaměstnanců, tedy asi 30 lidí. Důvodem mají být zhoršující se podmínky na herním trhu.

Je zřejmé, že propouštění a restrukturalizace napříč herním průmyslem ještě zdaleka nekončí, zeštíhlení týmů v budoucnosti pravděpodobně ovlivní i podobu, přesněji řečeno rozsah her. V kombinaci s rostoucími cenami vývoje, vlivem předplatitelských služeb a délce vývojových cyklů nás možná čeká renesance kratších a koncentrovanějších herních zážitků.