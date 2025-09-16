Tony Hawk nás tahá za nos s remakem Undergroundu

Po vydání remaků skateboardingových arkád Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a také 3 + 4 se mezi fanoušky legendární série logicky objevila otázka: dočkáme se někdy znovuzrození Tony Hawk’s Underground? Z celé ságy má právě tenhle díl nejsilnější kultovní status.
Sám Tony Hawk se k možnosti návratu Undergroundu už letos vyjádřil. Přiznal, že by byl připraven projekt aktivně podporovat, i když konečné rozhodnutí je v rukou Activisionu a on osobně do obchodní strategie mluvit nemůže. Přestože oficiálně žádné práce na předělávce Undergroundu neběží, Hawk na svém Instagramu sehrál úvodní scénu z prvního dílu.
Úvodní sekvence původního Tony Hawk's: Underground patří k těm nejpamátnějším v sérii. Sedíte v ní ve svém pokoji, skládáte desku a povídáte si se svým kamarádem a později soupeřem Ericem Sparrowem. Hawk scénu věrně napodobil, navíc celé vystoupení zakončil hláškou „Hej, já můžu seskočit z prkna?“, což byla jasná narážka na možnost chodit pěšky a kombinovat triky, kterou starší Pro Skatery nenabízely.
Na první pohled to působilo jako lákadlo na chystaný remake, ale Hawk sám hned pod videem napsal, že nejde o žádnou oficiální upoutávku. Anebo ano? Může jít jen o kreativní trávení volného času nebo nostalgickou vzpomínku na známou hru. Stejně tak ale může jít o jasný signál Activisionu, na jaký projekt upřít příští skateboardingové ambice.