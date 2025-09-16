Tony Hawk nás tahá za nos s remakem Undergroundu
zdroj: Activision

16. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po vydání remaků skateboardingových arkád Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a také 3 + 4 se mezi fanoušky legendární série logicky objevila otázka: dočkáme se někdy znovuzrození Tony Hawk’s Underground? Z celé ságy má právě tenhle díl nejsilnější kultovní status.

Sám Tony Hawk se k možnosti návratu Undergroundu už letos vyjádřil. Přiznal, že by byl připraven projekt aktivně podporovat, i když konečné rozhodnutí je v rukou Activisionu a on osobně do obchodní strategie mluvit nemůže. Přestože oficiálně žádné práce na předělávce Undergroundu neběží, Hawk na svém Instagramu sehrál úvodní scénu z prvního dílu.

Úvodní sekvence původního Tony Hawk's: Underground patří k těm nejpamátnějším v sérii. Sedíte v ní ve svém pokoji, skládáte desku a povídáte si se svým kamarádem a později soupeřem Ericem Sparrowem. Hawk scénu věrně napodobil, navíc celé vystoupení zakončil hláškou „Hej, já můžu seskočit z prkna?“, což byla jasná narážka na možnost chodit pěšky a kombinovat triky, kterou starší Pro Skatery nenabízely.

Na první pohled to působilo jako lákadlo na chystaný remake, ale Hawk sám hned pod videem napsal, že nejde o žádnou oficiální upoutávku. Anebo ano? Může jít jen o kreativní trávení volného času nebo nostalgickou vzpomínku na známou hru. Stejně tak ale může jít o jasný signál Activisionu, na jaký projekt upřít příští skateboardingové ambice.

Tagy:
skateboard remake sport skateboarding Tony Hawk Tony Hawk's (série)
Zdroje:
Tony Hawk, Screen Rant
Hry:
Tony Hawk's Underground Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
