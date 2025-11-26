zdroj: Focus Entertainment

Space Marine 2 vás v novém updatu nechá upravit si vlastního Chaosáka

26. 11. 2025 12:00 | autor: Jakub Malchárek

Akční řež z temnochmurného univerza Warhammeru 40,000 během roku po vydání obdržela spoustu updatů – jmenovat můžeme třeba nový režim hordy, celou řadu PvE misí, PvP arén, slušivých oblečků pro mariňáky různých kapitul, přepracování RPG systému, ale i nové nepřátele a podobně. Zkrátka na nedostatek nového obsahu si Space Marine 2 nemůže stěžovat. Nejnovější update s názvem Reclamation ale konečně přidává možnost upravit si svoje Chaosáky!

Pokud totiž smáčíte rotomeče v PvP, kde hrajete buď za Impérium, nebo za Chaos, tak víte, že v rámci vesmírné módy heretičtí mariňáci tahali za kratší provaz a rozhodně jste si je nemohli upravovat do takových maniakálních detailů, jak loajální primaris mariňáky. Nyní si můžete svého chaosáka přizpůsobit podobně jako mariňáka v PvE – tedy vybrat mu různé nárameníky, zbroje, rukavice, helmy a podobně. Na výběr je zatím pouze omezené množství kosmetických předmětů. Předpokládám, že budou postupně přibývat v rámci dalších updatů.

Velkou porcí aktualizace je PvE mise Reclamation, které bude vaše jednotka zkoumat zdánlivě opuštěné koridory bitevní lodě Wrath of Espandor... Respektive, cílem je loď zničit a s ní ideálně všechny Tyranidy na palubě. Novinkou bude také okřídlená mutace elitního nepřítele Tyranid Prime. Warhammer 40,000: Space Marine 2 zdroj: Focus Entertainment

Hratelné třídy se dočkají šesti nových variant zbraní: od Bolt odstřelovačky, přes Heavy Bolter až po Power Fist nebo Thunder Hammer. Zároveň v rámci režimu Stratagems, který vaše hraní upravuje modifikátory, můžete získat čtyři nové helmy a čtyři unikátní nárameníky.

Majitelé druhého ročníku Season Passu pak s updatem dostanou ještě exkluzivní zlatou zbroj šampiona Blood Angels pro třídu Tactical, včetně pěkného zlatého chainswordu a jump packu pro třídu Assault. Na své si přijdou také synové Vulkána, protože v DLC najdou pět kosmetických ozdob pro Salamandry a čtveřici vzorů pro jejich následovnické kapituly, abyste si mohli udělat přesně takového mariňáka, po jakém vaše srdce touží.

zdroj: vlastní video redakce

Pokud vám odstavec výše vůbec nedával smysl a ve Warhammeru 40,000 se absolutně neorientujete, Space Marine 2 to může velmi dobře změnit. Zahrát si jej můžete na PC, Xboxu Series X/S a PS5. V loňské recenzi jsem mu udělil devítku se slovy: „Brutální a explozivní podívaná, která je testament všeho, co dělá Warhammer tak skvělý. Akce neutuchá, hra vypadá a zní fantasticky a pohled na stovky Tyranidů se nikdy neomrzí. Výborný multiplayer se zábavnou progresí a editorem mariňáků je pak jen taková třešnička na dortu tohoto epického sci-fi velkofilmu.“

Nejnovější články