Série Tomb Raider je po akvizici Crystal Dynamics zpátky v rukou studia

10. 9. 2022 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost Embracer Group celkem nedávno oznámila záměr koupit studia Crystal Dynamics a Eidos-Montréal od společnosti Square Enix včetně některých herních značek jako Tomb Raider, Deus Ex, Thief či Legacy of Kain.

Nyní dostáváme přímo od Crystal Dynamics ujištění, že odteď mají doslova pod svou kontrolou série Tomb Raider, Legacy of Kain a další hry souhrnně označené jako „nejmilovanější“. Studio se tímto stává vlastníkem značek, kdy ovládá jejich herní stránku a s nimi spojená osobní data, ať už to znamená cokoliv. Snad i to, že se dočkáme nových her z aktivních i dávno opuštěných sérií.

Není to poprvé, kdy se od Square Enixu nějaké studio odtrhlo i se svou značkou. Společnost se v roce 2017 rozhodla přestat financovat studio IO Interactive, které zakoupila v roce 2009 v rámci akvizice Eidos Interactive, pod nějž studio předtím přešlo v roce 2004. Square Enix hledala pro IO Interactive kupce a zakladatelé studia se radši vykoupili sami, přičemž se jim podařilo udržet si práva na značku Hitman, která se od té doby dočkala několika dílů a jejich dlouhodobé podpory.

Crystal Dynamics už nějakou dobu dělají na nové hře ze série Tomb Raider, kterou vyvíjejí v Unreal Enginu 5 a zatím o ní máme jen drby hovořící o starší a zkušenější Laře, které se záchranou světa pomáhají následovníci z řad fanoušků její práce, jíž je ochrana artefaktů, nikoliv jejich loupení.

Studio se o sérii Tomb Raider staralo od roku 2006 a tehdejšího dílu Tomb Raider: Legend, u nějž převzali otěže od původních Core Design. Naposledy vyvinuli druhý díl novodobé trilogie Rise of the Tomb Raider, jelikož o završení trilogie v podobě Shadow of the Tomb Raider se postarali v Eidos-Montréal, zatímco v Crystal Dynamics pracovali na Marvel’s Avengers.

Mezi připravovanými tituly pak mají kromě nového Tomb Raidera ještě chystaný reboot série Perfect Dark, na kterém sice primárně pracuje studio The Initiative založené bývalým šéfem Crystal Dynamics Darrellem Gallagherem, ale Crystal Dynamics jim s vývojem notně vypomáhá.