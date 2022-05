Crystal Dynamics budou i pod Embracer Group nadále pomáhat s vývojem Perfect Dark

Studio The Initiative vzniklo v Microsoftu před čtyřmi lety pod vedením bývalého šéfa Crystal Dynamics Darrella Gallaghera, aby vyvíjelo moderní reboot špionské akce Perfect Dark. Loni na podzim se pak ukázalo, že ačkoliv Gallagher svého bývalého zaměstnavatele opustil, tak rozhodně ne ve zlém – tvůrci trilogie Tomb Raider z Crystal Dynamics s ním totiž stále úzce spolupracují a podílejí se právě na novém dílu dříve populární špionážní série.

Sanfranciské studio bylo až do včerejška součástí vydavatelství Square Enix, které ovšem odprodalo většinu svých nejaponských aktiv švédské holdingové společnosti Embracer Group. Obchod by spolupráci teoreticky mohl učinit přítrž, ale jak ujišťuje The Initiative na svém Twitteru, žádná pouta se netrhají, týmy na Perfect Dark už odvedly velký kus práce a nic nebrání tomu, aby společný vývoj i nadále pokračoval.

We’re excited to see Crystal Dynamics take these next steps with their studio. Our teams have made great progress in building Perfect Dark together as co-development partners, and we will be continuing this work with them in their next chapter. https://t.co/9gG2VGUV8u