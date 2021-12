Rockstar rozdává majitelům PC verze remasteru GTA Trilogy hry zdarma

21. 12. 2021 10:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kolekce remasterů Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition se řadí k největším letošním zklamáním kvůli technickému stavu a kontroverzním uměleckým záměrům. Rockstar původně stáhl původní verze GTA 3, Vice City a San Andreas z pultů digitálních obchodů, aby je tam spěšně vrátil po hlasité kritice recenzentů i fanoušků, a ještě je majitelům remasterů rozdal zadarmo.

Teď se firma kaje ještě o něco víc – pro jedince, kteří si GTA: The Trilogy pořídili na PC, má připravený vánoční bonus. Na příslušné stránce si můžete vybrat jednu z pěti dalších starších her z dílny Rockstaru a tu si do své virtuální knihovny přidat zcela zdarma. Na výběr máte mezi GTA V: Premium Edition, GTA IV: Complete Edition, Max Payne 3, L.A. Noire a Bully: Scholarship Edition.

Pokud vám ani jedna z těchto her není po chuti, můžete vzít zavděk měnou do multiplayerových GTA Online (bílá kreditka v hodnotě 1 250 000 virtuálních dolarů) nebo Red Dead Online (55 zlatých cihliček). Nabídka trvá do 5. ledna 2022.