Remastery trilogie GTA dostávají od hráčů na frak, šéf Take-Two značku přirovnává k Bondovi

15. 11. 2021 12:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Start Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition rozhodně není hladký a zdá se, že s koncem roku tu máme další průšvih na úrovni loňského Cyberpunku 2077, tentokrát o to horší, že se jedná o pouhé remastery skoro dvě dekády starých her.

Kritizovat se dá ledacos - od technického stavu a mnohdy odpudivých vizuálů třeba až k faktu, že trilogie neobsahuje kompletní soundtrack z původních her, ale je o zhruba dvacítku skladeb chudší. Rockstar navíc stáhl původní verze her z digitálních obchodů, a tak nemáte na vybranou, než si pořídit ty remasterované.

Hráči, kteří hned při startu prodejů investovali plnou cenu, jsou samozřejmě náležitě rozladěni a své názory dávají hlasitě najevo, a to nejen na diskuzních fórech, ale i na agregátoru hodnocení Metacritic.

Na něm má hra v době psaní článku naprosto zoufalé hodnocení napříč všemi platformami. Nejlépe si momentálně stojí verze pro PlayStation 5 s 0,9 body, naopak nejhůř je na tom Xbox One s hodnocením 0,4. V průměru si ale balíček tří her od hráčů odnáší hodnocení 0,5, což je hodnota, na kterou v Rockstaru nejsou zvyklí.

V pátek navíc firma stáhla PC verzi trilogie z prodeje poté, co datamineři objevili soubory nechvalně proslulé erotické minihry, známé pod názvem Hot Coffee. Za její implementaci do Grand Theft Auto: San Andreas se Rockstar dostal do potíží už před 17 lety, je tedy komické, že situace zopakovala i v případě remasteru. Firma je momentálně zcela zavalena žádostmi o vrácení peněz, PC verze se po víkendové pauze dnes vrátila zpět do prodeje.

Ostrá palba kritiky jako by se vůbec nedotýkala šéfa vydavatelské společnost Take-Two Strausse Zelnicka. Ten na konferenci Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment na značku GTA pěl jen slova chvály a přirovnal ji k filmové sérii James Bond. I GTA dle jeho názoru může mít takovou trvanlivost. Dalším styčným bodem je i to, že filmy o slavném britském špionovi nevycházejí každý rok a jejich uvedení do kin je událostí, podobně jako je tomu u nových her od Rockstaru. Tedy pokud se nebavíme o remasterované trilogii, kterou si firma za rámeček asi nedá.

Jak moc se Rockstaru podaří nevydařený launch zvrátit, to zůstává otázkou. Faktem je, že na trilogii pracovalo studio Grove Street Games, které se v minulosti zabývalo portováním na mobilní platformy, kam přineslo hry Bully: Anniversary Edition a Ark: Survival Evolved. Pachuť v ústech by mohlo spravit oficiální oznámení šestého dílu série, ten je ale podle insiderů klidně i čtyři roky vzdálený.