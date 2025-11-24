PUBG: Black Budget se pokusí sesadit Arc Raiders z extrakčního trůnu

Populární battle royale PUBG chystá hned dva spin-offy – izometrickou kompetitivní střílečku PUBG: Blindspot a nově oznámenou extrakční akci PUBG: Black Budget. V ní se zhostíte žoldáka na tajemném ostrově, který bude mít za úkol nalézt přísně tajné dokumenty neznámé technologie ve zdánlivě opuštěné laboratoři. V cestě vám ale budou stát jednak ostatní žoldáci, ale také nadpřirozené úkazy zvané Anomálie.
Po vzoru ostatních extrakčních stříleček bude vaším cílem najít co nejhodnotnější kořist, přežít a úspěšně z ostrova uniknout. Mezi jednotlivými pokusy pak budete spravovat svoji základnu, vyrábět nové vybavení a v neposlední řadě i levelovat svoji postavu a učit se rozličné dovednosti. Pokud jste hráli například nejnovější hit Arc Raiders nebo Escape from Tarkov, máte zhruba představu, jak takové mechanismy budou fungovat i v Black Budget.
Herní aréna bude s trváním mise čím dál tím víc nebezpečnější. Přes 6 kilometrů čtverečních velká mapa obsáhne několik biomů, podzemních oblastí a zajímavých lokací s hodnotnou kořistí. Každé kolo by mělo trvat zhruba půl hodiny a jak už to tak v žánru bývá, při smrti přijdete o celý inventář. Hrát se bude v až tříčlených týmech s 45 hráči na jedné mapě.
Black Budget navíc přimíchá některé prvky z PUBG: Battlegrounds, především pak battle royale inspirovanou zmenšující se hratelnou plochu a různé dynamické události. Obtížnost by přitom měla být přímo úměrná úrovni postav, takže zkušenější harcovníci narazí na tužší odpor a taky na podobně zkušené hráče.
Kartami potom zamíchá ještě příslušnost k jedné ze tří soupeřících frakcí s odlišnými misemi, odměnami a vlastním systémem reputace. Samozřejmostí pak bude důraz na samotnou akci, které bude vévodit realistická balistika a upravitelné zbraně.
PUBG: Black Budget míří do alfy, kterou si můžete v prosinci vyzkoušet i vy. Přihlášku si můžete podat buď přímo na Steamu, nebo skrz konkrétní podporované streamery na Twitchi a Chzzk. První alfa test proběhne od 12. do 15. prosince, druhý pak od 19. do 22. prosince.