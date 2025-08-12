Pokémon mánie v Japonsku: McDonald's předčasně ukončil akci kvůli tunám vyhozeného jídla
12. 8. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Spolupráce mezi The Pokémon Company a japonskou odnoží populárního řetězce rychlého občerstvení McDonald’s měla být krátká, ale nezapomenutelná – bohužel nakonec byla ještě kratší a nechvalně proslulá. Od 9. do 11. srpna měli mít zákazníci možnost získat v rámci Happy Mealu exkluzivní kartičku Pikaču. Realita však organizátory rychle dohnala, akce skončila už po necelém dni.

McDonald's
McDonald’s ve svém prohlášení uvedl, že k ukončení došlo „kvůli prodeji přesahujícímu očekávání“. Společnost se zároveň omluvila zákazníkům, kteří se na kartu těšili, ale kvůli náhlému konci ji už nestihli získat.

Zákazníci a svědci popisují scénář, kdy se hon na vzácnou kartu vymkl kontrole. Podle serveru Poké Beach se před restauracemi tvořily obrovské fronty, docházelo k výtržnostem, přeprodávání karet a dokonce k masivnímu plýtvání jídlem. Mnozí lidé si objednali Happy Meal jen kvůli limitované kartě, samotné jídlo odhodili nedotčené na ulici, kde končilo mezi odpadky nebo hnilo na chodníku. Sociální sítě zaplavily fotografie nevyzvednutých burgerů a hranolků, což vyvolalo vlnu pobouření.

Situace byla natolik napjatá, že podle informací Nintendo Soup musela zasahovat policie, aby uklidnila potyčky mezi zákazníky. Paralelně s akcí se limitované kartičky objevily na eBay, jednotlivě za zhruba 740 Kč, celá sada šesti karet se prodává zhruba za dvojnásobek. Objevily se dokonce zprávy o zaměstnancích McDonald’s, kteří ilegálně prodávali celé krabice karet sběratelům a překupníkům.

Podobné drama zažila komunita kolem Pokémonů už loni při speciální akci v amsterdamském Van Goghově muzeu, kde limitovaná karta vyvolala nápor spekulantů a okamžitě se vyprodala. Tehdy byli čtyři zaměstnanci muzea suspendováni pro nevhodné chování a The Pokémon Company se fanouškům omluvila. Tentokrát zatím žádné oficiální vyjádření k japonské happymealové kauze nepadlo.

Pokémoni tak opět dokazují, že dokáží přitáhnout masivní zájem fanoušků po celém světě i skoro po třiceti letech. Spolu s tím ale ukazují také temnější stránku sběratelské vášně, kdy extrémně limitované kousky vytváří ideální podhoubí pro scalping, přeprodej a v tomto případě i pro zbytečné plýtvání absurdním množstvím jídla.

Smarty.cz
Tagy:
McDonald's fastfood pokémoni karticky sberatelska edice
Zdroje:
Poké Beach, McDonald's, Nintendo Soup
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
