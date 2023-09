Nintendu zůstává věrná drtivá většina jeho zaměstnanců

5. 9. 2023 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Letošní rok zatím neposkytl řadě herních studií a především jejich zaměstnancům příliš důvodů k oslavám. K propouštění došlo například u odborníků na augmentovanou realitu z Nianticu, ve studiu Striking Distance, které vytvořilo sci-fi horor The Callisto Protocol, u polského CD Projektu, v rámci týmů Riot Games a velké změny se dějí i v rámci skupiny Embracer, pod níž spadá obří množství studií včetně českých Warhorse a Ashborne Games. Proto je aktuální statistika japonského Nintenda příjemným zábleskem pozitivity.

Z dat Biz Journal (za překlad děkujeme Tokyo Game Life) vyplývá, že v Japonsku se tato světoznámá firma může pyšnit 98,8% mírou udržení svých zaměstnanců. To v podstatě znamená, že z každého sta najatých lidí z firmy odejde pouze jeden člověk.

Obecenstvo samozřejmě začalo vtipkovat, že Nintendo si své zaměstnance pečlivě hlídá a jakmile se stanou součástí „rodiny“, už nikdy nemohou odejít. Je ale potřeba si uvědomit, že japonská korporátní kultura se od té západní opravdu výrazně liší, a byť lze v posledních dekádách zpozorovat zřetelné rozvolnění, ještě relativně nedávno by nešlo o žádnou legraci, ale prostý fakt.

Celoživotní zaměstnání v jedné firmě totiž bývalo v Japonsku naprostým standardem. Kdo jednou nějakou společnost opustil, nedejbože ještě k tomu ne z vlastní vůle, další zaměstnání pak hledal jen s největšími obtížemi. Odejít od firmy s sebou neslo automatický cejch „neloajálního pracovníka“, a o někoho takového pak už zkrátka stál jen málokterý zaměstnavatel.

Nemluvě o tom, že odcházet se vlastně ani nikomu nechtělo, jelikož i v případě, že by takový člověk novou práci vůbec našel, by kvůli tradičnímu principu seniority musel v nové firmě začínat vždycky od nejnižších úrovní, bez ohledu na jeho schopnosti či zkušenosti. A to si pak zkuste odejít za lepším.

Časy se však díkybohu mění a pohledem dnešní optiky už se statistika Nintenda dá vnímat v pozitivním světle – japonský průměr se konec konců v současné době pohybuje okolo 70 % a odejít od firmy už se nerovná kariérní sebevraždě. Od Nintenda se ale i přesto zkrátka neodchází.

Svou roli nejspíš bude hrát skutečnost, že se práce pro tuto legendární společnost rovná jisté prestiži. Zdroje ale současně zmiňují, že dalším důležitým faktorem je program péče o zaměstnance: Nintendo nabízí například lákavý balíček placených dovolených či program péče o děti. Pozitivní vliv má prý také přátelská atmosféra a podpora diverzity i vztahů osob stejného pohlaví.

Je nicméně škoda, že data se týkají pouze japonské pobočky. Bylo by určitě zajímavé je porovnat se statistikami třeba ze Severní Ameriky.