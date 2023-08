Nintendo ve druhém kvartále prodalo skoro 4 miliony Switchů a miliardu her

4. 8. 2023 10:02 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo ve třech měsících, které skončily červnem, prodalo 3,9 milionu konzolí Switch a více než miliardu her. Vyplývá to ze zveřejněné finanční zprávy. Žebříček herních prodejů vede i po letech Mario Kart 8 Deluxe s více než 55 miliony prodanými kusy, druhou příčku obsadilo Animal Crossing: New Horizons s téměř 43 miliony a na třetí pozici se umístilo Super Smash Bros. Ultimate s více než 31 miliony prodanými kopiemi.

Zajímavá je deváté místo, na kterém je The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s počtem prodejů přes 18,5 milionu. A to proto, že vyšlo v polovině května letošního roku. Oproti ostatním titulům tak měla Zelda na inkasování skvělých prodejů jen poloviční čas. Pokud se hra bude prodávat podobným tempem i nadále, mohla by do konce roku předběhnout svého předchůdce na čtvrté příčce, kde sídlí The Legend of Zelda: Breath of the Wild s více než 30,5 miliony prodanými kusy.