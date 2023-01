Studio Riot Games propustilo desítky zaměstnanců a čelilo kyberútoku

24. 1. 2023 17:20 | Byznys | autor: Ondřej Partl

V závěsu zpráv o chystaných změnách v Ubisoftu a velkém propouštění v rámci Microsoftu, které postihne třeba i herní studia The Coalition, 343 Industries nebo Bethesdu, tu máme další zvěst o hromadných vyhazovech. Tentokrát se týká Riot Games, tedy celku, který má pod svými křídly League of Legends nebo Valorant.

Novinář Jacob Wolf v minulém týdnu sdílel informaci o tom, že firma propustila některé ze svých zaměstnanců. Zprávy záhy potvrdila samotná společnost, která upřesnila, že se celkově rozloučila s 46 lidmi, a to napříč různými týmy, včetně vydavatelské a e-sportové divize. K propouštění údajně přistoupila v rámci „strategických posunů“, díky kterým se firma může lépe zaměřit na řadu oblastí a přinést tak nejlepší možný obsah a zážitky hráčům.

Pravděpodobnějším a pragmatičtějším vysvětlením je pak snaha o maximalizaci zisků pro akcionáře. Majitelem Riot Games je od roku 2011 čínský Tencent, jehož akcie se od ledna 2021 do loňského října propadly téměř na třetinu své někdejší hodnoty. Tu mezitím opět zdvojnásobily, stejně jako ostatní světové firmy se ale i čínský konglomerát připravuje na potenciální ekonomickou krizi.

„Riot Games zavedlo strategické posuny v rámci několika týmů, aby se společnost zaměřila na řadu oblastí. Díky těmto posunům byly odstraněny určité role, což ovlivnilo celkem 46 Rioterů [zaměstnanců]. Je to součástí normálního chodu podnikání – pravidelně provádíme změny v naší struktuře a našich týmech na základě toho, co nám umožní poskytnout ten nejlepší obsah a zážitky pro hráče. Nikdy neděláme tato rozhodnutí lehkovážně a vždy začínáme s cílem, kdy si chceme zaměstnance ponechat a zaměřit je na naše největší priority. To není možné vždy, ale je to vždy náš hlavní cíl,“ komentuje zprávu mluvčí společnosti Riot Games.

Riot’s historically not made many reductions in force in the past, but it’s in line with a broader trend in tech, gaming and entertainment as economic hardship begins to affect many corporations. — Jacob Wolf (@JacobWolf) January 19, 2023

Jak to ale vypadá, Riot Games nevykročilo do nového roku zrovna pravou nohou. Pouhý den po zprávách o snižování stavu firma potvrdila, že se stala terčem kyberútoku.

Zatímco osobní data uživatelů měla zůstat v bezpečí, útočníkům se údajně povedlo získat zdrojové kódy pro League of Legends, TeamFight Tactics a starší verzi softwaru chránící hry proti cheaterům. Během dneška pak společnost obdržela žádost o výkupné, kterou se rozhodla ignorovat.

Útok nicméně napáchal škody, které mohou ovlivnit budoucnost vydávaného obsahu, a to včetně patchů pro League of Legends. Co to přesně znamená pro hráče, hodlá Riot upřesnit později. Už nyní je ale jasné, že únik může vzedmout novou vlnu cheatů. Tým je ale připravený proti nim brojit za pomoci operativních updatů.

Ve zdrojových kódech her se ale nachází i několik experimentálních funkcí. Takže pokud by se v budoucnu kolem nich objevily nějaké spekulace, vývojáři rovnou upozorňují, že se jedná o prototypy, které se do hry nikdy nemusí nakonec podívat. Ale samozřejmě mohou.

Aktuálně probíhá dodatečné vyšetřování, kdy společnost slibuje, že bude sdílet případné zjištěné informace o samotném útoku, použitých technikách i o tom, co z pohledu zabezpečení na jejich straně selhalo.