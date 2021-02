Netflix na březen chystá anime DOTA: Dragon’s Blood

Filmy podle her pomalu vycházejí z módy a namísto nich teď každá hra potřebuje seriál. Většinou tedy slýcháme, že některá z herních firem propůjčila licenci produkční společnosti a pak dlouhé ticho, ale to není případ anime na motivy MOBA hry Dota: Dragon’s Blood. Diváci na Netflixu se ho dočkají už 25. března.

S trochu překvapivým oznámením přišlo Valve na oficiálním Twitteru DOTA 2, podle něhož můžete očekávat, že „zbrusu nový animovaný seriál prozkoumá svět Doty tak, jako nikdo předtím.“ Na rozdíl od již odvysílaných anime podle Castlevanie a Dragon’s Dogma či toho chystaného na motivy Tomb Raideru se o tomhle počinu v minulosti ani příliš nespekulovalo.

We're excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b