Netflix vypustil první díly seriálu Detention založeného na tchajwanské hororové hře

Hororová videohra Detention od tchajwanského studia Red Candle Games se v minulém roce dočkala svého filmového zpracovaní, na které nyní navazuje dějově nesouvisející seriál od Netflixu. Zatímco hra se odehrává v 60. letech minulého století, seriál je situovaný do 90. let a k minulým událostem se vrací skrze flashbacky.

„Utrápená studentka na odlehlé střední škole odhalí různá znepokojivá tajemství a život jí převrátí naruby zrada i nadpřirozené setkání,“ stojí v českém popisu na Netflixu. Seriál Detention dostane osm dílů. Poměrně neobvykle ne hned najednou, ale postupně do konce roku podle toho, jak je odvysílá tchajwanská nezávislá televizní společnost Public Television Service.

Studio Red Candle Games se proslavilo spíš svou druhou hrou Devotion, která obsahovala urážku čínského prezidenta, čímž si vysloužila stažení z obchodů a studiu zajistila nemalé problémy. Ale naštěstí se z toho vývojáři oklepali a už pracují na své další neoznámené hře.

Hello friends, a Netflix series adapted from #返校Detention will be out today. More here https://t.co/2d8Gzuc62h



Meanwhile, the studio has been busy working on our new game. Hopefully we can share more info with you soon!